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رياضة

ديربي لندن، آرسنال يفوز على تشيلسي بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي (فيديو)

ارسنال وتشيلسي
ارسنال وتشيلسي

فاز فريق آرسنال على نظيره تشيلسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

سجل هدف آرسنال اللاعب ميكل ميرينو بالدقيقة 21.

تشكيل آرسنال ضد تشيلسي

في حراسة المرمى: ديفيد رايا.

في خط الدفاع: تيمبير، ويليام ساليبا، جابرييل، لويس سكيلي.

في خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس.

في خط الهجوم: جابرييل مارتينيلي، ميكيل ميرينو، لياندرو تروسارد.

تشكيل تشيلسي ضد آرسنال

في حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

في خط الدفاع: ويسلي فوفانا، كولويل، كوكوريلا، بنوا بدياشيلي.

في خط الوسط: موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كريستوفر نكونكو، ريس جيمس.

في خط الهجوم: جادون سانشو، بيدرو نيتو.

مباراة ارسنال وتشيلسي في الدور الأول من الدوري الإنجليزي

وكانت مباراة الدور الأول بين تشيلسي وآرسنال قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

موقف آرسنال وتشيلسي فى الدوري الإنجليزي

بهذه النتيجة يتواجد آرسنال في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 58 نقطة، فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة.

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