غزل المحلة يتقدم بشكوى ضد حكم مباراته أمام البنك الأهلي في الكأس

أعلن نادي غزل المحلة في بيان رسمي تقديمه شكوى ضد حكم مباراته أمام البنك الأهلي والتي جمعت بينهم في مسابقة كأس مصر.

وقال نادي المحلة في بيانه: “يتقدم مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام البنك الأهلي في بطولة كأس مصر، والتي انتهت بفوز البنك الأهلي بهدف نظيف من ركلة جزاء احتُسبت في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، وفي نفس الوقت لم يتم احتساب ركلة جزاء صحيحة لغزل المحلة”.

وتابع البيان: “أجمع خبراء التحكيم على أحقية نادي غزل المحلة في الحصول على ركلة جزاء لمهاجم الفريق محمد بن حمودة في الشوط الثاني من المباراة، وأكدوا أيضًا عدم صحة ركلة الجزاء المحتسبة لصالح البنك الأهلي بسبب وجود حالة تسلل واضحة في بداية الهجمة، وهو ما تجاهله طاقم التحكيم رغم العودة إلى تقنية الفيديو (var). ورغم وضوح الحالة، فقد فشل حكام الفيديو في اتخاذ القرار الصحيح، مما أدى إلى تغيير نتيجة المباراة بشكل غير عادل”.

وقال البيان: يؤكد نادي غزل المحلة أن هذه ليست الحالة الأولى، فقد تعرض الفريق لسلسلة من الأخطاء التحكيمية الفادحة خلال آخر 7 مباريات في المسابقة، أدت إلى وجود الفريق ضمن مجموعة الهبوط. ومن أبرز هذه الأخطاء:

-في مباراة الفريق أمام مودرن سبورت، احتُسبت ركلة جزاء غير صحيحة على فريقنا، وأُلغي هدف صحيح دون سبب واضح.

-⁠ ⁠في مباراة إنبي تم احتساب ركلة جزاء غير صحيحة على فريقنا في الشوط الثاني من المباراة.

- ⁠في مباراة بتروجيت، احتُسبت ركلة جزاء غير صحيحة ضد الفريق في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

-⁠ ⁠في مباراة زد، تغاضى الحكم عن طرد مستحق للاعب الفريق المنافس في الشوط الأول.

- ⁠وختامًا بمباراة الفريق أمام البنك الأهلي بالأمس التي شهدت كوارث تحكيمية لا تغتفر.

ويشدد نادي غزل المحلة على أن هذه الأخطاء المتكررة لم تعد مجرد حالات فردية، بل تحولت إلى ظاهرة تهدد نزاهة المنافسة وتُضر بسمعة الكرة المصرية، فضلًا عن تأثيرها السلبي على استثمارات الأندية التي تعمل على تطوير فرقها وتحقيق نتائج إيجابية.

ويُحمّل النادي لجنتي المسابقات والحكام مسؤولية استمرار هذه الأخطاء التي تنتقص من حقوق الأندية وجماهيرها.

ويطالب نادي غزل المحلة المهندس هاني أبوريدة بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه المهزلة التحكيمية، مع التأكيد على ضرورة تعيين حكام دوليين لجميع مباريات الفريق المتبقية في الدوري الممتاز، حفاظًا على عدالة المنافسة، خاصة أن جماهير غزل المحلة لن تقبل باستمرار هذا التعنت المستمر من الحكام ضد فريقها.

غزل المحلة يخسر من البنك الأهلي بكأس مصر

وأطاح فريق البنك الأهلي بفريق غزل المحلة، من مسابقة كأس مصر بهدف قاتل في الوقت الإضافي الثاني من المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت وامتدت حتى صباح اليوم الأحد في استاد الغزل بمدينة المحلة ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

غزل المحلة والبنك الأهلي

أحرز هدف البنك الأهلي أسامة فيصل في الدقيقة 120.

ولجأ فريقا غزل المحلة والبنك الأهلي للوقت الإضافي بعد التعادل في الوقت الأصلي سلبيا.

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