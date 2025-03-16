الأحد 16 مارس 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بإيقاف القيد لحين سداد مستحقات النجوم (مستند)

اتحاد الكرة المصري،
اتحاد الكرة المصري، فيتو

الإسماعيلي، تلقى النادي الإسماعيلي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره فيه بصدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بإيقاف القيد للنادي الإسماعيلي خلال الفترة المقبلة، لحين قيام مسئولي النادي بسداد مستحقان نادي نجوم المستقبل في صفقة انتقال لاعب الفريق السابق ابراهيم حسن لصفوف الدراويش.

وجاء في مضمون الخطاب، أن الإسماعيلي سيتكفل أيضا بدفع الغرامة المفروضة من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والمقدرة بـ30 ألف فرانك سويسري.

مجلس جمال علام يرفض تنفيذ قرار المحكمة الرياضية

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق برئاسة جمال علام، قد رفض تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الرياضية الدولية “كاس” ضد الإسماعيلي لصالح نادي نجوم المستقبل، فقامت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي بتوقيع غرامة على الاتحاد المصري بقيمة 30 ألف فرانك سويسري تحت مسمى "إنكار العدالة"، لعدم تنفيذ القرار، 

وعندما جاء مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة هاني أبو ريدة تفاجأ بأنه ملزم بتنفيذ القرار، فأرسل الخطاب السابق للإسماعيلي وطالبه بسداد قيمة الغرامة السابقة لخزينة اتحاد الكرة وأبلغه أنه سيتم إيقاف القيد للإسماعيلي لحين سداد مستحقات نادي النجوم".

قرارات رادعة منتظرة من الفيفا 

وعلى الرغم من أن خطاب اتحاد الكرة للنادي الإسماعيلي بتاريخ 23 يناير أي أنه في عهد المجلس الحالي، فإن الأيام الماضية شهدت اتصالات مكثفة بين كل الأطراف من أجل إنهاء الأزمة وتنفيذ قرار المحكمة الرياضية، وإلا فإن هناك قرارات رادعة قد تصدر من الفيفا بخصوص الإسماعيلي واتحاد الكرة بسبب إمتناع الأخير عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم

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