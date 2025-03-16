الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

شاهد، استقبال الطلاب الجدد بأكاديمية الشرطة

استقبال الطلاب الجدد
استقبال الطلاب الجدد باكاديمية الشرطة

استقبلت أكاديمية الشرطة، الطلاب الجدد المنضمين حديثا إلى صفوف العيون الساهرة تمهيدا لتحقيق رسالة الأمن والاستقرار فى كافة ربوع البلاد.

وأعد قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية مقطع فيديو يرصد استقبال الطلبة الجُدد بكلية الشرطة.

وإجراءات وخطوات، إعداد ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية.

وتعد أكاديمية الشرطة صرحًا شرطيًا متميزًا في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلى والدولى فمنذ لحظة إستقبال الطلبة الجدد الملتحقين بكلية الشرطة يتم وضع برامج تدريبية وتعليمية تسهم في الارتقاء بكفاءتهم البدنية والعلمية والقتالية ليصبحوا مؤهلين لحمل رسالة الأمن السامية عقب تخرجهم.

وأعرب أهالى الطلبة الجدد عن فخرهم وإعتزازهم بإنضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقًا لأمن وأمان وإزدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.

استقبال الطلاب الجدد بأكاديمية الشرطة

وتضع أكاديمية الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة منذ لحظة التحاق الطلاب بكلية الشرطة بما يؤهلهم لاكتساب المهارات المطلوبة لرجل الشرطة القادر على تحمل أصعب المهام.

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استقبلت أكاديمية الشرطة الطلاب الجدد المقبولين من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجي وخريجات الكليات المختلفة من الذكور والإناث بكلية الشرطة للعام الدراسي الحالي 2025  كان في استقبالهم قيادات أكاديمية الشرطة.

واستعدت الأكاديمية لهذا الاستقبال بوضع لافتات الترحيب، كما عزفت موسيقات الشرطة المقطوعات الوطنية احتفاءً بالطلبة الجدد وأعرب أهالي الطلبة الجدد عن فخرهم واعتزازهم بانضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة ليواصلوا ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقًا لأمن وأمان وازدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.

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