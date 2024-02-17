فوائد الفراولة، تعزز صحة الكلى وتحافظ على جمال البشرة وتقوي المناعة

فوائد الفراولة، الفراولة من فاكهة الشتاء الشهيرة التي لها عشاق كثيرون ينتظرونها كل عام في موسمها لمذاقها المميز.

وفوائد الفراولة، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي ما يجعلها مهمة لتقوية المناعة في الشتاء.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، إن الفراولة من الفاكهة اللذيذة التي تظهر في فصل الشتاء لفترة قصيرة ولها نكهة مميزة تجعلها أساسية في صناعة الحلوى، ومذاقها المميز يجذب لها الكبار والصغار طوال موسمها.

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القيمة الغذائية الموجودة في الفراولة

وأضافت منى، أن الفراولة لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور وفيتامين سي وفيتامين أ والكربوهيدرات والألياف، وحامض الليمون وحامض التفاح.

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فوائد الفراولة

وتابعت، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول الفراولة طوال فصل الشتاء، ومن فوائد الفراولة:

تقوية العظام، وذلك لأن الفراولة تحتوى على الماغنسيوم، والبوتاسيوم، والمنجنيز مما يساعد على تقوية العظام، وتساهم في تكوين بناء عظمى قوى خاصة للأطفال.

مفيدة لمرضى السكر، لأنها تقلل من مضاعفات مرض السكر خاصة على العين والكلى.

مبيض طبيعي للأسنان، حيث تحتوي الفراولة على أحماض عضوية تعمل على تبييض الأسنان عن طريق إزالة الجير المتراكم حولها عند تناولها.

مضادة للأكسدة، وتتكون الفراولة من عدد كبير من العناصر المضادة للأكسدة، مما يساعد في مقاومة السرطان وأمراض القلب.

تعزز صحة العين، وتمنع الفراولة الإصابة بمرض إعتام عدسة العين، وتساعد أيضًا على حماية العين من الأشعة فوق البنفسجية عند التعرض لأشعة الشمس بصورة مباشرة حيث يعمل فيتامين C الذي تحتوي عليه الفراولة على حماية العين من الأشعة الضارة كما يعمل على تعزيز قرنية العين والشبكية وتقويتهما.

تقاوم التجاعيد لاحتوائها على فيتامين سي الذي يحافظ على جمال البشرة.

تحمى من أمراض الكلى لأن الفراولة مدر جيد للبول لذلك يساعد تناول كوب عصير من الفراولة على حماية الكلى من تكون الحصوات.

تعالج الإسهال، وذلك لأن الفراولة تحتوى على مادة التانين وهى مادة قابضة تعمل على علاج الإسهال، كما تحتوى على مادة الكيرسيتين وهى مادة فعاله مضادة للفيروسات والتي تعتبر المسبب الرئيسي لحدوث الإسهال.

تنظم ضغط الدم، لاحتوائها على البوتاسيوم، وبالتالي هي هامة لمرضى ارتفاع ضغط الدم.

تساعد في إنقاص الوزن لاحتوائها على نسبة قليلة من السكريات والسعرات الحرارية، كما ترفع معدل حرق الدهون بالجسم.