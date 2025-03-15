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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، دنيا سمير تنتحل شخصية طالبة جامعية بالحلقة الأولى من "عايشة الدور"

مسلسل عايشة الدور،
مسلسل عايشة الدور، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، تشهد أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور العديد من المواقف الاجتماعية والكوميدية، حيث تبدأ باستعداد "عائشة"، والتي تقوم بدورها الفنانة دنيا سمير غانم، تجري وراء طفليها للاستعداد للذهاب لمسرحية المدرسة التي يمثل فيها ابنها، ليكون يومها حافل بالأحداث والمشاوير من عملها في محل الورد لعطل سيارتها وغيرها من العديد من المشاكل والمهام اليومية ومنها أنها  تقابل الأمهات المطلقات أو “السنجل مازرز”.  

وتخبر ابنة شقيقة “عائشة” “فطيمة”، التي تعيش بالخارج، أن والدتها رفضت نزولها لمصر لإنهاء آخر سنتين من دراستها بجامعة مصرية، وتطلب من خالتها أن تذهب للجامعة لحل المشكلة بعد أن بعثت لها الكلية إنذار رفد لعدم حضورها، ثم يزور “عائشة” طليقها “راشد” في محل الورود الذي تملكه ليخبرها أنه يرغب في الزواج مرة أخرى ويريد منها التمهيد لأولادهما.

وتتسبب “عائشة” في شجار بالأيدي مع أحد "الماميز" بمسرحية  ابنها لانها تريد ان يكون في المقدمة، وضمن العديد من المشاكل التي تقابل عائشة تضطر لارتداء ملابس ابنتها لانها لا تستطيع فتح باب غرفته الخاصة بعد ان سكبت القهوة على ملابسها، والذي يتسبب في اعتقاد الجميع انها طالبة عند ذهابها لجامعة “فطيمة” لطلب تأجيل حضورها. 

وتنتهي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “عايشة الدور” بتظاهر عائشة انها “فطيمة الساعاتي” ابنة شقيقتها حتى تنقذها من الرفد.

 

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

 ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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