ألحان عمرو مصطفى، تتر مسلسل عايشة الدور يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، تصدر تتر مسلسل “عايشة الدور” للفنانة دنيا سمير غانم، مواقع التواصل الاجتماعي بعد عرض أولى حلقاته اليوم على قنوات “ON” ومنصتي شاهد و"Watchit".

حيث أشاد العديد من رواد التواصل الاجتماعي بالتنوع الموسيقي في ألحان التتر، مشيدين بعبقرية الملحن عمرو مصطفى، حيث استخدم 3 أشكال موسيقية مختلفة في أغنية واحدة.

وتتناول كلمات الأغنية موضوع تضحيات الأم ومعاناتها في تربية الأبناء وتحمل مسؤولية الأسرة، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عمر مصطفى، وتوزيع النابلسي، وغناء الفنانة دنيا سمير غانم، حيث تتميز بإيقاع سريع ولحن معبر يعكس طبيعة الأحداث في المسلسل، كما يتضمن التتر استعراضات مبهرة تضفي لمسة فنية مميزة.

أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث الحلقة الأولى من مسلسل عايشة الدور العديد من المواقف الاجتماعية والكوميدية، حيث تبدأ باستعداد "عائشة"، والتي تقوم بدورها الفنانة دنيا سمير غانم، تجري وراء طفليها للاستعداد للذهاب لمسرحية المدرسة التي يمثل فيها ابنها، ليكون يومها حافل بالأحداث والمشاوير من عملها في محل الورد لعطل سيارتها وغيرها من العديد من المشاكل والمهام اليومية ومنها أنها تقابل الأمهات المطلقات أو “السنجل مازرز”.

وتخبر ابنة شقيقة “عائشة” “فطيمة”، التي تعيش بالخارج، أن والدتها رفضت نزولها لمصر لإنهاء آخر سنتين من دراستها بجامعة مصرية، وتطلب من خالتها أن تذهب للجامعة لحل المشكلة بعد أن بعثت لها الكلية إنذار رفد لعدم حضورها، ثم يزور “عائشة” طليقها “راشد” في محل الورود الذي تملكه ليخبرها أنه يرغب في الزواج مرة أخرى ويريد منها التمهيد لأولادهما.

وتتسبب “عائشة” في شجار بالأيدي مع أحد "الماميز" بمسرحية ابنها لانها تريد ان يكون في المقدمة، وضمن العديد من المشاكل التي تقابل عائشة تضطر لارتداء ملابس ابنتها لانها لا تستطيع فتح باب غرفته الخاصة بعد ان سكبت القهوة على ملابسها، والذي يتسبب في اعتقاد الجميع انها طالبة عند ذهابها لجامعة “فطيمة” لطلب تأجيل حضورها.

وتنتهي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “عايشة الدور” بتظاهر عائشة أنها “فطيمة الساعاتي” ابنة شقيقتها حتى تنقذها من الرفد.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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