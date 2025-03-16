الأحد 16 مارس 2025
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أخبار مصر

مصادرة 6 تكاتك من الشوارع الرئيسية بالنزهة (صور)

مصادرة التوك توك
مصادرة التوك توك بالنزهة،فيتو

شنت الأجهزة التنفيذية لحى النزهة حملات مكثفة لإعادة الانضباط لشوارع حي النزهة واستعادة المظهر الحضاري لشوارع حي النزهة، لضبط التكاتك بالشوارع استجابة  لشكاوى المواطنين من انتشارها بالشوارع.

 

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وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهر وتعليمات المهندسة منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ضمن مبادرة النزهة بلا توك توك.


وأكد اللواء  تامر شوشه رئيس حى النزهة،أن الأجهزة التنفيذية بالحى قامت اليوم بالتنسيق مع إدارة المرور لشن حملات مكثفة لإعادة الانضباط لشوارع الحي، وأسفرت  الحملة عن  مصادرة عدد (٦) تكاتك من الأماكن الآتية " شارع جسر السويس، أمام محطة هشام بركات،شارع طه حسين"
وتم إيداعها بمخزن مضبوطات الحى وناشد رئيس الحى المواطنين التعاون معنا وعدم استخدام هذه الوسيلة في الانتقال داخل شوارع الحي.

 

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