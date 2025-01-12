التوك توك وسيلة طلاب أولى ثانوي للحاق بالامتحانات في الغربية (بث مباشر)

توافد طلاب الصف الأول الثانوي بالغربية لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى خلال ثاني أيام انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد وكيل تعليم الغربية ناصر حسن أن 102019 طالب بالصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون الامتحان في 153 مدرسة، في حين يؤدي 432641 طالب وطالبة بالإبتدائية الامتحانات في 876 مدرسة، أما المرحلة الإعدادية فسوف يؤدي 162327 طالب الامتحان في 642 مدرسة.

وكان وكيل تعليم الغربية أكد جاهزية جميع المدارس على مستوى المحافظة لاستقبال امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2024 / 2025، والتي بدأت بالأمس ١١ يناير، وتستمر حتى الخميس ١٦ من نفس الشهر .

وأضاف وكيل تعليم الغربية، أنه تم تجهيز جميع المدارس لأداء جميع طلاب النقل امتحاناتهم في جو يسوده النظام والانضباط، مؤكدا على المتابعات المستمرة من قبل مديري الإدارات التعليمية، والمتابعة، والمراحل الثلاث أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول.

كما أشار وكيل تعليم الغربية إلى التواجد المستمر والدائم لغرف العمليات الرئيسية بديوان المديرية، والفرعية بالإدارات التعليمية العشر، لمتابعة سير أعمال الامتحانات، وتلقى كافة الاحداث المتعلقة بها فور حدوثها، وسرعة اتخاذ القرارات والإجراءات الضرورية، وفقًا للضوابط الامتحانية الواردة من الوزارة، مؤكدًا على أنه تم التنبيه على مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من وصول أوراق الأسئلة لجميع المدارس، بمختلف مراحلها بوقت كاف، وبدء أعمال اللجان في مواعيدها المحددة، وتذليل كافة العقبات وتوفير الأجواء المناسبة.

وشددت مديرية التربية والتعليم على عدم السماح بدخول الطلاب بالهاتف المحمول داخل اللجان، وكذا حظر استخدام الهواتف المحمولة للسادة الملاحظين، والمراقبين، والتصدي لحالات الغش، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية.

وكما شددت المديرية على ضرورة ختم أوراق الأسئلة بخاتم المدرسة، والتأكد من إعداد أوراق الأسئلة، ومطابقتها لأعداد الطلاب وفق كشوف المناداة، والتأكد من أوراق الأسئلة الخاصة بطلاب الدمج، ومراعاة توفير الجو المناسب لجميع الطلاب لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، حرصًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

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