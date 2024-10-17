طلب إحاطة بشأن إهدار المال العام في مزادات بيع التوك توك

تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بـ مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، بشأن إهدار المال العام، والذي تقدر قيمته أربعة وخمسون مليون على الأقل فى بيع مجموعة من "توك توك" فى إحدى المزادات، نتيجة عدم تطبيق اللوائح المنظمة للمزايدات والمناقصات أثناء طرح الأراضي والأموال الثابتة والمنقولة مما يوحي بشبهة الغش والتحايل لتحقيق مصالح أشخاص بعينهم.

شبهات ومخالفات قانونية

وحدد "قورة" في طلب الإحاطة، تلك الشبهات والمخالفات القانونية من قبل إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية والإدارة المركزية للمبيعات ومخالفتها لنصوص قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 والقرار الوزاري رقم 692 لسنة 2019 فى المادة 25 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مما أدى إلى إهدار المال العام وذلك عن طريق عدم تطبيق اللوائح المنظمة للمزايدات.

مزادات بيع مركبات توك توك

واستشهد عضو مجلس النواب على ذلك بجلسات مزاد 3/4/2024 في اللوط رقم 1 لعدد 6950 توك توك خاصة بمركبات نيابات حيث تم البيع بصفقة واحدة بمبلغ 12949 جنيها للتوكتوك الواحد بما يقرب من تسعون مليون، فى حين تم بيع التوكتوك فى جلسة 20/3/2024 ما بين 23333 و20833 للتوكتوك الواحد مما ترتب عليه إهدار مال عام أربعة وخمسون مليون على الأقل.