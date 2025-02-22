تعرف على قيمة الرسوم والضرائب المقررة على التوك توك وفقا للقانون

يعد قانون المرور الجديد من القوانين المهمة التي أصدرها مجلس النواب بهدف التصدى لحالة الفوضى في الشارع المصري.

جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور

وأضافت المادة الثانية من قانون المرور الجديد فقرة جديدة برقم (4) إلى البند (ثانيا) من جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور لتوضح رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي - تفرض على المركبات التالية الرسوم الموضحة كالآتي:

قيمة الرسوم والضرائب على السيارات بقانون المرور الجديد:



ملاكي (بالسعة اللترية):

- (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300

- (75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600

- (150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000

- (250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500

- (350) ثلاث مائة جنيه عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500

- (1000) ألف جنيه عن سيارات الجمرك

- (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية

- (200) مائتا جنيه عن الأتوبيس الخاص

- (200) مائتا جنيه عن أتوبيس الرحلات

- (200) مائتا جنيه عن الأتوبيس العام

-(200) مائتا جنيه عن أتوبيس السياحة

- (50) خمسون جنيها عن أتوبيس المدارس

- (25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة

-(250) مائتان وخمسون جنيها عن الأجرة دراجة نارية عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7

- (300) ثلاث مائة جنيه عن(توكتوك) عن الفئات ذات السعة اللترية أكبر من 7

- (400) أربعمائة جنيه عن السيارات المقطورة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام

- (50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة

- (500) خمسمائة جنيه عن سيارات المعدات الثقيلة

- (50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية

- (100) مائة جنيه عن سيارات المنطقة الحرة

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية

- (50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز

- (50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي

- (50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب

- (600) ستمائة جنيه عن السيارات الملحقة

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