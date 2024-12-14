السبت 14 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يحيل 73 عاملا بمستشفى المنزلة ومراكز الشباب للتحقيق

حملات بالدقهلية،
حملات بالدقهلية، فيتو

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إحالة 73 من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب، المتغيبين والمنقطعين وتاركي العمل بدون إذن أثناء مواعيد العمل الرسمية للتحقيق، وتحرير 20 محضرا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات مكثفة بالدقهلية 

وذلك بناء على تقرير حملة المرور الميدانى التي جرت اليوم بنطاق مركز ومدينة المنزلة، وأكد استمرار حملات المرور والتفتيش على المنشآت الحكومية لضبط سير العمل، إلى جانب التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية والمطاعم بمراكز ومدن المحافظة.

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه حسين البغدادي مدير عام إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة ورئيس لجنة المرور، بنتائج لجنة المرور الميداني على عدد من المنشآت الحكومية والوحدات الخدمية للوقوف على مدى انتظام العمل بها، وحرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

هذا وقد شمل التقرير الذي أعدته اللجنة برئاسة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع إدارات الصحة والطب البيطري والتموين ورئاسة مركز ومدينة المنزلة، المرور على 7 مخابز بمدينة المنزلة وقرى البصراط والفروسات والمنزلة الجديدة أسفر عن تحرير 6 محاضر نقص وزن، 7 محاضر عدم وجود شهادة صحية،ومحضر عدم توافر اشتراطات صحية.

تحرير محاضر بالجملة في حملات صحية 

كما قامت اللجنة بالمرور على منفذ بيع مواد غذائية و2 هايبر ماركت وأسفر عن تحرير محضر سلع مجهولة المصدر، ومحضر إشغال طريق،وقامت بإعدام 21 كيلو رنجة وكبدة متغيرة الخواص وغير صالحة للاستهلاك الآدمي،تحرير 3 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر عرض أغذية بالطريق العام بدون توافر الاشتراطات الصحية أو ترخيص باجمالي 20 محضر.

غياب 67 من العاملين بمستشفي المنزلة المركزي 

كما قامت لجنة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالمرور على مستشفى المنزلة المركزي وتبين غياب 67 من العاملين فيها، وقامت كذلك بالمرور على نادي اتحاد المنزلة وتبين غياب 6 من العاملين فيه، والمرور على مركز شباب مدينة المنزلة.

رفع 670 طن مخلفات بلدية وأتربة في الدقهلية (صور)

ضبط 9 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

اتخاذ  اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل

وقد وجه محافظ الدقهلية لوكلاء الوزارات مديري مديريات الصحة والشباب والرياضة ورئيس مركز ومدينة المنزلة بسرعة اتخاذ  اللازم حيال إجراء التحقيقات في حالات الغياب وترك العمل وكذا التحقيق مع مسئولي الوحدات الخدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات وفقا لما هو وارد بتقرير لجنة التفتيش والمرور المشار إليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد المنزلة اتخاذ الإجراءات القانونية الاجراءات القانونية الاشتراطات الصحية الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية المنشآت الحكومية ديوان عام المحافظة غير صالحة للإستهلاك مراكز ومدن المحافظة وحدات الصحية مواعيد العمل الرسمية مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مركز ومدينة المنزلة مدينة المنزلة

مواد متعلقة

صحة الدقهلية تختتم فعاليات البرنامج التدريبي "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري"

وكيل تعليم الدقهلية يرأس لجنة اختيار القيادات للوظائف الشاغرة (صور)

بتحريض من طليقته، إصابة مدير مدرسة علي يد بلطجية في الدقهلية

تخصيص 851 مليون جنيه للخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد في الدقهلية

الأكثر قراءة

خبير اقتصادي يكشف عن أعلى مدفوعات لـ فوائد ديون سددتها مصر خلال عامين

بعد دخوله في غيبوبة، النشطاء يكشفون سر بكاء نبيل الحلفاوي، والمشاهير: “قوم يا صديق العمر” (فيديو)

بعد خفض أسعاره.. ضخ كميات كبيرة من السكر بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية

طرد روبرتسون، فولهام يتقدم على ليفربول 1-0 بعد مرور 30 دقيقة

وسام أبو علي يقود هجوم الأهلي أمام باتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال

إمام عاشور يواجه 3 تهم في محكمة جنح السنبلاوين

جنح السنبلاوين تقضي بعدم الاختصاص في قضية إمام عاشور بتهمة سب جاره

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

إحداهما لحظة إدانته بتهم جنائية، ترامب يفاجئ متابعيه بصورتين

اليونان.. عشرات المفقودين إثر غرق سفينة مهاجرين قبالة جافدوس

إصابة 16 شخصا في اصطدام قاربين بفلوريدا

ابتكار روبوت على هيئة إنسان للتواصل مع الزبائن في روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 14 ديسمبر

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في قطر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكاية امرأة ﺳَﻤِﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻗﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﺎﻭﺍﺕ

علي جمعة يكشف خطة الله لعباده عند نزول البلاء بهم

ما حكم من حلف بالله كذبًا ؟ الأزهر يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية