الأحد 16 مارس 2025
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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة في شوارع المنصورة

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية،  اليوم عددا من شوارع مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات في شوارع المدينة، ومستوى النظافة وحالة الإشغالات، وكلف مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق مع رئيسي حي غرب وشرق المنصورة، وبحث ودراسة زيادة عدد شركات النظافة بالمدينة.

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة 

وأوضح محافظ الدقهلية أن الهدف من زيادة شركات النظافة العاملة هو رفع مستوى النظافة بالشوارع الجانبية والمناطق الداخلية، لتماثل الشوارع الرئيسية بالمدينة، وأوضح أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في مختلف القطاعات والمجالات، ولابد من تعظيم الاستفادة من الموارد المخصصة لهذه الخدمات ووصولها للمواطنين.

الشوارع المستهدفة في جولة المحافظ

وتفقد محافظ الدقهلية أعمال تركيب الانترلوك بشارع مسجد الجوهري المتفرع من شارع بورسعيد سعيد في المنصورة، وشدد على استمرار المتابعة اليومية لحالة النظافة بالشوارع، ورفع أي اشغالات تعوق حركة السير والمرور، ومتابعة منافذ البيع ومعارض السلع الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين.

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