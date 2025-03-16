الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الدقهلية يعلن عن مسابقة لاختيار أفضل مركز ومدينة

اجتماع محافظ الدقهلية،
اجتماع محافظ الدقهلية، فيتو

عقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بعد  اليوم اجتماعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء، للإعلان عن مسابقة أفضل مركز بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح ابو كريشة السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد، والدكتور إيهاب منصور معاون المحافظ.

مسابقة بين مراكز ومدن المحافظة لتحديد أفضل مركز في مستوى نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة.

وأعلن مرزوق عن إجراء مسابقة بين مراكز ومدن المحافظة لتحديد أفضل مركز في مستوى نظافة الشوارع والميادين والحدائق العامة، وفي حسن أداء شركات النظافة، ودهان البلدورات وترميم الأرصفة والشوارع ونظافة الحمامات العمومية، بالاضافة إلى جاهزية معدات وسيارات النظافة، ويتم صرف مبلغ مالي كبير لصاحب المركز الأول، على أن يتم صرفه على رفع كفاءة الخدمات بالمركز.

حان الوقت للتقييم النهائي لأداء رؤساء المراكز والمدن

وأكد محافظ الدقهلية أنه حان الوقت للتقييم النهائي لأداء رؤساء المراكز والمدن، ومن لا يستطيع العمل بجهد واخلاص وتفاني ليس له مكان في الجهاز التنفيذي، وشدد لرؤساء المدن أن جميعهم مسئولين مسئولية كاملة عن كل كبيرة وصغيرة داخل نطاقهم وتتم محاسبتهم بناءا على أدائهم في كل الملفات وعلى كافة المستويات والقطاعات.

 

السعي الدائم لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة

 

واضاف مرزوق، أنه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، السعي الدائم لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، مشددا على الإسراع في الانتهاء من ملفات التصالح في مخالفات البناء والتقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة، مع تكثيف الجهود لمتابعة المتغيرات المكانية والتصدي لكافة المخالفات، كما أكد على أهمية استمرار العمل الميداني خاصة خلال شهر رمضان، بهدف التيسير على المواطنين، مع متابعة رؤساء الوحدات المحلية لملف النظافة بشكل دوري.

تحصيل مستحقات الدولة، مع التحذير من تراكم القمامة بها حفاظًا على الصحة العامة

 

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة تحصيل مستحقات الدولة، مع التحذير من تراكم القمامة بها حفاظًا على الصحة العامة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين، كما شدد على استمرار الحملات التموينية، لضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع للمواطنين. 

محافظ الدقهلية يتفقد مستوى النظافة في شوارع المنصورة

إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية

كما شدد على إزالة الإشغالات من الشوارع والميادين لتيسير الحركة المرورية، ودفع العمل في ملف الخطة الاستثمارية لتنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماعا برؤساء المراكز التصالح في مخالفات التيسير على المواطنين الدقهلية السكرتير العام للمحافظة اللواء محمد صلاح ابو كريشة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الوحدات المحلية تصالح في مخالفات البناء رؤساء المراكز والمدن والأحياء محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية نظافة الشوارع ملفات التصالح مستحقات الدولة

مواد متعلقة

ما الفرق بين الفدية والكفارة والقضاء في شهر رمضان؟ (إنفوجراف)

رئيس مياه القناة: صيانة طلمبات محطة صرف صحي المستقبل

عودة الحياة إلى المعاهد الأزهرية في فلسطين بعد حرب الإبادة.. النجار يشكر أبو مازن والطيب.. والإدارة تعلن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد

البلشي: ذاكرة الصحافة المصرية مشروع يوثق 200 عام من تاريخ المهنة (صور)

الأكثر قراءة

بيان الانسحاب من الدوري يتصدر، الأهلوية يطالبون إدارتهم بتنفيذه

ارتفاع جنوني في سعر الجنيه الذهب بالصاغة

تكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة

فى تمام 5:53 صباحا، أول مدينة تصلى صلاة عيد الفطر المبارك 2025

أخفتها إثيوبيا ورصدتها ناسا، باحث يكشف حرائق غير مسبوقة قرب سد النهضة

أسعار الذهب،ارتفاع مفاجئ لأسعار الذهب بالصاغة في تعاملات اليوم

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

ينفذها الجهاز المركزي للتعمير، شاهد شكل "طاولات" باعة الموسكي بعد التطوير

منوعات

المزيد

النوم العميق والزحف، عادات إفريقية غريبة في إفطار رمضان

عودة صياد ظل 95 يوما تائها في المحيط الهادئ

علماء روس يعلنون على ابتكار مغناطيس فريد

مركبة طاقم التنين تلتحم بنجاح بالمحطة الفضائية الدولية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الأحد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

بطولات محمد صلاح مع ليفربول قبل نهائي كأس كاراباو (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فتاة تسأل: هل الدعاء يغير القدر؟ وعلي جمعة: لو مكتوب باللون الأحمر ممكن

دار الإفتاء توضح حكم حشو الأسنان وتنظيفها وحقنها بالمخدر أثناء الصيام

شاب يسأل: ليه ربنا معملش زوجة وعيلة؟! وعلي جمعة يقدم إجابة تفصيلية

المزيد
الجريدة الرسمية