الأحد 16 مارس 2025
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خارج الحدود

المبعوث الأمريكي: أتوقع اتفاقا بين أوكرانيا وروسيا خلال الأسابيع المقبلة

ترامب وبوتين، فيتو
ترامب وبوتين، فيتو

قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، مساء اليوم الأحد، إن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان إيجابيا، معربا عن توقعه توقيع اتفاق بين أوكرانيا وروسيا خلال الأسابيع المقبلة.

أوكرانيا وافقت على وقف إطلاق النار

ويوم الثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أوكرانيا وافقت على وقف إطلاق النار ونأمل أن يوافق الرئيس بوتين على ذلك”.

وأضاف ترامب: "نريد أن تنتهي حرب أوكرانيا التي تشهد مقتل الآلاف بشكل أسبوعي".

 

هدنة مدتها 30 يوما في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء الماضي، عن اتفاق بين واشنطن وكييف على البدء فورًا في المفاوضات نحو سلام دائم يوفر الأمن لأوكرانيا على المدى الطويل.

وقالت الخارجية الأمريكية: "واشنطن وكييف اتفقتا على إبرام اتفاقية شاملة في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية لأوكرانيا.. وسنرفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وتستأنف المساعدة الأمنية لأوكرانيا".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن أوكرانيا تدعم مقترحا أمريكيا بهدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع روسيا.

 

أوكرانيا اتخذت خطوات نحو السلام

 وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن أوكرانيا اتخذت خطوات نحو السلام، لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب روسيا.

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