السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رئيس الوزراء البريطاني: بوتين يسعى لتأخير السلام في أوكرانيا وعلينا زيادة الضغوط

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

 قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم السبت، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لتأخير السلام في أوكرانيا.

وأضاف رئيس الوزراء البريطاني أن زعماء العالم بحاجة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على روسيا لإجبار بوتين على التفاوض.

 

أوكرانيا وافقت على وقف إطلاق النار

 وأكد الجيش الأوكراني صباح اليوم السبت، وقوع معارك محتدمة في مقاطعة خاركيف والمناطق الحدودية مع روسيا.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “أوكرانيا وافقت على وقف إطلاق النار ونأمل أن يوافق الرئيس بوتين على ذلك”.

وأضاف ترامب: "نريد أن تنتهي حرب أوكرانيا التي تشهد مقتل الآلاف بشكل أسبوعي".

 

هدنة مدتها 30 يوما في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء الماضي، عن اتفاق بين واشنطن وكييف على البدء فورًا في المفاوضات نحو سلام دائم يوفر الأمن لأوكرانيا على المدى الطويل.

وقالت الخارجية الأمريكية: "واشنطن وكييف اتفقتا على إبرام اتفاقية شاملة في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية لأوكرانيا.. وسنرفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وتستأنف المساعدة الأمنية لأوكرانيا".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن أوكرانيا تدعم مقترحا أمريكيا بهدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع روسيا.

 

أوكرانيا اتخذت خطوات نحو السلام

 وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن أوكرانيا اتخذت خطوات نحو السلام، لافتا إلى أن الكرة الآن في ملعب روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس الوزراء البريطاني ستارمر الرئيس الروسي بوتين أوكرانيا الجيش الاوكراني

مواد متعلقة

الجيش الأوكراني: معارك محتدمة في خاركيف والمناطق الحدودية مع روسيا

ترامب: أجرينا محادثات جيدة مع روسيا وهناك احتمال لإنهاء الحرب مع أوكرانيا

شروط بوتين المعقدة للهدنة في أوكرانيا.. خطوة نحو السلام أم محاولة لكسب الوقت.. هل يخضع الرئيس الروسي للعبة ترامب؟

مقترح أوروبي لتقليل الاعتماد على السلاح الأمريكي بعد أزمة أوكرانيا

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة فى واقعة هدم أخ لمنزل شقيقه بلودر في الدقهلية

وزير الرياضة يرد على مرتضى منصور بعد نشره صورة تجمعهما

رد فعل رابطة الأندية على أنباء تخفيض عقوبات الأهلي بعد الانسحاب من القمة

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

سعر صرف الدولار يسجل 50.70 جنيه في هذه البنوك

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو أمر القبض على ضباط مباحث القنطرة غرب

براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار في النقد الأجنبي

سعر جرام الذهب يتراجع بعد أسبوع حافل بالمفاجآت

منوعات

المزيد

إفطار المطرية 2025، شاهد الاستعدادات الأخيرة لأكبر إفطار جماعي في رمضان (فيديو وصور)

عاصفة تجتاح ولاية أمريكية وتخلف دمارا واسعا

عاصفة عاتية وحرائق مرعبة تجتاح ولايات أمريكية وتخلف دمارا شاسعا (فيديو)

فدوى مواهب تثير غضب المصريين بعد فيديو المتحف المصري الكبير، ومتابعون: مش سالكة وناكرة لجميل مصر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

المزيد

انفوجراف

6 ضوابط للدعاية في انتخابات نقابة الصحفيين (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء تحسم الجدل حول توقيت صلاة الفجر وتأخيره في القاهرة عن مكة

معركة تبوك، قصة انتصار المسلمين دون قتال في آخر غزوة للرسول

ما حكم الانشغال بالملهيات والتهاون في العبادات بشهر رمضان؟ الأزهر للفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية