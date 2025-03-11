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خارج الحدود

أمريكا: أوكرانيا تدعم هدنة 30 يوما مع روسيا والكرة الآن في ملعب موسكو

حرب روسيا وأوكرانيا،
حرب روسيا وأوكرانيا، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، عن اتفاق بين واشنطن وكييف على البدء فورًا في المفاوضات نحو سلام دائم يوفر الأمن لأوكرانيا على المدى الطويل.

 

هدنة مدتها 30 يوما في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

وقالت الخارجية الأمريكية: "واشنطن وكييف اتفقتا على إبرام اتفاقية شاملة في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية لأوكرانيا.. وسنرفع على الفور تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وتستأنف المساعدة الأمنية لأوكرانيا".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن أوكرانيا تدعم مقترحا أمريكيا بهدنة مدتها 30 يوما في الحرب مع روسيا.

 

أوكرانيا اتخذت خطوات نحو السلام

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أوكرانيا اتخذت خطوات نحو السلام، لافتا إلي أن الكرة الآن في ملعب روسيا.

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أوكرانيا وزير الخارجية الأمريكي الخارجية الأمريكية روسيا واشنطن كييف

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