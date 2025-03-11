الثلاثاء 11 مارس 2025
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خارج الحدود

أوكرانيا تطالب بوتين بقبول هدنة جوية لإنهاء الحرب

زيلينسكي
زيلينسكي

قالت أوكرانيا اليوم الثلاثاء: إن هجومها الضخم بالمسيّرات على موسكو والمنطقة المحيطة بها يجب أن "يحث" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على قبول الهدنة الجوية التي اقترحتها كييف كشرط مسبق لإجراء محادثات محتملة لإنهاء الحرب.

 

مطلب أوكرانيا من بوتين  لإنهاء الحرب

 

وقال المتحدث باسم المركز الحكومي الأوكراني لمكافحة التضليل أندريه كوفالينكو: "هذه إشارة أخرى إلى بوتين لحثه على الاهتمام بهدنة جوية".

بدوره، ندد الكرملين بالهجوم الذي شنته أوكرانيا ليلا، وأسفر، في حصيلة لوزارة الصحة، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 18 آخرين بجروح.

استهدف مطار عسكري في مدينة ريازان

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إنه "من المهم الإشارة الى أن نظام كييف يقصف بنى تحتية اجتماعية ومباني سكنية"، وفق ما نقلت عنه وكالات الأنباء المحلية.

وشنت القوات الأوكرانية هجوما ضخما على  موسكو بعشرات المسيرات، الثلاثاء، تسبب بأضرار في البنية التحتية، كما استهدف فيه أحد المطارات العسكرية في مدينة ريازان.

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الرئيس الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أوكرانيا دميتري بيسكوف

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