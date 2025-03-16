بحضور الأزهري والمسلماني، صور من حفل ياسين التهامي بماسبيرو

حظي حفل “ليلة في حب الرسول” والذي أحياه الشيخ ياسين التهامي بمسرح التليفزيون بإقبال كبير، حيث امتلأت القاعة والشرفات قبل أن يبدأ الحفل الذي استمر ساعتين بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلماني.

حضور كبير

شهد الحفل مشاركة عدد من المسئولين والسفراء ورؤساء التحرير والمراسلين، وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام وفي مقدمتهم الأمين العام مجدي لاشين، ورئيسة التليفزيون نائلة فاروق، ورئيس قطاع القنوات المتخصصة أسامة البهنسي، ورئيس قطاع الأخبار أيمن الحبال، وعضوة مجلس الهيئة الوطنية للإعلام ريهام الديب.

شهد الحفل الذي قدمه الإعلامي حسن الشاذلي، وافتتحه بالتلاوة الشيخ الدكتور أحمد نعينع، تكريم الفنان سامح حسين علي برنامجه الرمضاني (قطايف)، كما شهد الحفل تكريم الشيخ ياسين التهامي، قبل أن يقدمه الفنان سامح الصريطي للجمهور.

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