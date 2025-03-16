الأحد 16 مارس 2025
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محافظ المنوفية يزور مصابي حادث طريق طملاي – السادات بالمستشفى التعليمي (صور)

محافظ المنوفية يزور
محافظ المنوفية يزور مصابي حادث طريق طملاي – السادات

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابى حادث طريق طملاى - السادات والتأكد من تقديم الدعم اللازم والرعاية الشاملة لهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور فيصل جودة مدير المستشفى، وذلك عقب تلقى بلاغا لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام عن الحادث.

محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصابي حادث طريق طملاى

واطمأن محافظ المنوفية على الحالة العامة للمصابين واتخاذ الإجراءات الطبية العاجلة بشأنهم، مشددًا برفع درجة الطوارئ وتسخير الإمكانيات الطبية والمتابعة اللحظية والمستمرة للحالات متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، كما قدم خالص التعازي لأسر المتوفين، ووجه بتوفير وجبات إفطار لأسر المصابين مراعاة لظروفهم وتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأكد محافظ المنوفية أنه فور ورود البلاغ، تم استدعاء كافة الاجهزة المعنية والدفع بـ12 سيارة إسعاف والحماية المدنية والصحة والتدخل السريع  للتعامل الفوري مع تداعيات الحادث، حيث تم على الفور نقل عدد من المصابين إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي ومنوف العام لتلقي العلاج والرعاية الأولية واتخاذ كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

وكان 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب 25 آخرون في حادث تصادم سيارة مُحملة بالجبس بأتوبيس عمال على طريق طملاي- السادات، بمحافظة المنوفية.

تفاصيل حادث المنوفية 

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا باصطدام سيارة محملة بالدقيق بأتوبيس به عمال عائد من وردية شركة لصناعة الخراطيم، وتبين مصرع 4 أشخاص حتى الآن وإصابة 25 آخرين جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفيي منوف العام وشبين الكوم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

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اللواء إبراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية طملاى - السادات مستشفى شبين الكوم التعليمى طريق طملاي- السادات

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