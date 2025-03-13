الخميس 13 مارس 2025
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طب المنوفية تشدد على تطبيق اللوائح في واقعة وفاة الطالبة إيمان دياب

كلية طب المنوفية،
كلية طب المنوفية، فيتو

أصدرت منذ قليل كلية الطب جامعة المنوفية بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول واقعة الدكتورة إيمان دياب، الطالبة بالفرقة الخامسة الدفعة 40 طب المنوفية، والتي توفيت إثر إصابتها بنزيف شديد في المخ بسبب صعوبة امتحان مادة أنف وأذن، واتهام بعض الطلاب دكتور المادة بالتهكم عليهم، وجاء البيان كالآتي:

بيان كلية طب المنوفية


بشأن الشكوى المقدمة من طلاب الفرقة الخامسة بكلية الطب جامعة المنوفية والتى تقدم بها اتحاد الطلاب بالكلية، بخصوص صعوبة اختبار مادة الأنف والأذن والحنجرة وما صاحبه من ملابسات والمذكرة التي تقدم بها الدكتور محمد النعمانى عميد كلية الطب والتي أرفق بها كل ملابسات الواقعة والشكاوي المقدمة من الطلاب.


أصدر الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية قرارا بوقف رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة وثلاثة آخرون بالقسم، لمدة ثلاثة أشهر لحين انتهاء التحقيقات، وذلك وفقا للضوابط العامة المنظمة لسير العمل وقانون تنظيم الجامعات، مع الالتزام التام بالأعراف والتقاليد الجامعية بين جميع أطراف المنظومة التعليمية لحين الانتهاء من التحقيقات. 


ويؤكد المجلس أنه لن يتم التسامح مع أي إخلال بالمبادئ والقيم التي تقوم عليها الكلية، وسيتم تطبيق اللوائح والقوانين بأقصى درجات العدالة والإنصاف بين جميع الأطراف، وسيتم إطلاع المجتمع الجامعي على تطورات التحقيق ونتائجه فور الانتهاء منه، مع التأكيد على أن مصلحة الطلاب هي دائمًا في مقدمة أولويات الكلية والجامعة.

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إتحاد طلاب الدفعة 40 طب المنوفية إيمان مصطفي دياب الطالبة بالفرقة الخامسة طب المنوفية اتحاد طلاب طب المنوفية جامعة المنوفية

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