مصرع شخصين وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شخصين مصرعهما وأُصيب 24 آخرين في حادث تصادم سيارة مُحملة بالدقيق بأتوبيس عمال على طريق طملاي- السادات، بمحافظة المنوفية.

تفاصيل حادث المنوفية

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا باصطدام سيارة محملة بالدقيق بأتوبيس به عمال، وتبين مصرع شخصين حتى الآن وإصابة 24 آخرين جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى منوف العام وشبين الكوم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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