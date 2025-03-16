بالأسماء.. تفاصيل مصرع وإصابة 29 شخصا فى حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس بالمنوفية

حصلت جريدة "فيتو" على أسماء وفيات مصابي حادث تصادم سيارة جامبو مع أتوبيس ميني باص على طريق "طملاي السادات التابع لمحافظة المنوفية ونتج عنه 4 حالات وفاة وإصابة 25 أخرون وتم نقلهم لمستشفيي منوف العام وشبين الكوم.

أسماء حالات الوفاة فى حادث المنوفية

وجاءت أسماء المتوفين هم: محمد علي 30 سنة، وإنسان حسانين عرفة 32 سنة، وعاطف سيد "سائق" 53 سنة، ومصطفى سلامة 35 سنة.

وجاء أسماء المصابين كالآتي:

محمود علام 19 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليمني، وعلي عزام 36 سنة، مصاب بسحجات متفرقة بالجسد، وعبد الرحمن عزام 16 سنة، اشتباه كسر بالقدم اليسرى، وعبد السميع عبد المرضي 32 سنة، مصاب بكسر بالقدم اليسرى، مصطفى طلعت 24 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس وكسر بالساق اليمنى، وحمادة حمدي 24 سنة، اشتباه كسر بالذراع اليمنى، وزياد أحمد 25 سنة، كسر بالساق اليمنى، محمود عبد العظيم 60 سنة، كسر بالساق، ومصطفى عبد الرحيم 22 سنة، سحجات وكدمات.

وسمير محمد 57 سنة، اشتباه كسر فالقدم اليسرى من سرس الليان، أحمد سعيد 25 سنة، مصاب بسحجات وكدمات من قرية ساقية المنقدي، ومحمد خالد 30 سنة، جرح قطعي بالساق اليمنى، محمد مبروك 40 سنة، كسر بالفخدين والعمود الفقري، ومحمد عزام 43 سنة، جرح بالساق اليمنى والأذن اليسرى، وعلاء عبد المرضي 27 سنة، كسر بالساق، وكريم شوشة 16 سنة، مصاب بسحجات وكدمات.

فضلا عن إصابة محمود نصر 35 سنة، مصاب بجرح قطعي بالساق اليمنى، والسيد محمد 44 سنة، مصاب باشتباه كسر بالكتف اليمنى، ورضا محمود 40 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، سليمان مدكور 45 سنة، مصاب بخلع بالكتف اليسرى، وحمدي عبد المرضي 28 سنة، كدمه بالظهر والساقين، صلاح عبد الجيد 40 سنة، جرح باليد اليسري والرأس، حسام علي 47 سنة، جروح متفرقة بالظهر والساق، عبد المرضي محمد 46 سنة، كسر بالقدم، وشحاتة سعيد محمد 42 سنة، إنتاج بالمخ.

مصرع شخصين وإصابة 27 آخرين في حادث تصادم بالمنوفية

وكان 4 أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب 25 آخرون في حادث تصادم سيارة مُحملة بالجبس بأتوبيس عمال على طريق طملاي- السادات، بمحافظة المنوفية.

تفاصيل حادث المنوفية

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا باصطدام سيارة محملة بالدقيق بأتوبيس به عمال عائد من وردية شركة لصناعة الخراطيم، وتبين مصرع 4 أشخاص حتى الآن وإصابة 25 آخرين جرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى منوف العام وشبين الكوم، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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