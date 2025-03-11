على الهلباوى يمدح في حب رسول الله بحفل قبة الغورى (فيديو وصور)

أحيا المنشد والمطرب على الهلباوى، حفلًا غنائيًّا، على مسرح مركز إبداع قبة الغورى، ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه صندوق التنمية الثقافية احتفالا بشهر رمضان الكريم.

وأبدع المطرب على الهلباوي وفرقته فيما قدمه من مجموعة من الابتهالات والإنشاد الديني ومديح النبي صلى الله عليه وسلم خلال ليالى التنمية الثقافية الرمضانية، وكانت أبرزها: "متفوتنيش أنا وحدي، ومرسال، وقول للمليحة، وأنشودة لا إله إلا الله".

فيما شهد حفل المطرب على الهلباوى وفرقته إقبالا جماهيريا كبيرا رافعا شعار كامل العدد، في مركز إبداع قبة الغورى.

علي الهلباوي

جدير بالذكر أن الفنان والمبتهل «على الهلباوى»، هو نجل الشيخ الراحل محمد الهلباوى، القارئ والمبتهل في الإذاعة والتليفزيون المصرى حينها، ما أتاح له الفرصة بحضور لقاءات مشاهير القراء والمبتهلين مثل الشيخ محمد عمران، والشيخ إبراهيم الإسكندرانى والشيخ ممدوح عبدالجليل، وشارك أيضًا في عدد من المهرجانات العالمية والعربية الناجحة.

وتأتي هذه الحفلة ضمن برنامج قطاع صندوق التنمية الثقافية لتقديم تجربة ثقافية وفنية متكاملة، تجمع بين الإنشاد الديني، والفنون التراثية، والأنشطة التفاعلية، لإحياء الأجواء الرمضانية في أجواء من البهجة والإبداع.

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