الأربعاء 12 مارس 2025
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ثقافة وفنون

برنامج قطاع التنمية الثقافية في 13 رمضان

فرقة تلاتة اخوات،
فرقة تلاتة اخوات، فيتو

تتوالى فعاليات برنامج شهر رمضان الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بمختلف مراكز الإبداع لليوم الـ13 على التوالي، حيث يشهد برنامج يوم (الخميس الموافق 13 مارس، 13 رمضان) العديد من الفعاليات المتميزة.

فيقدم مركز ابداع قبة الغوري -بشارع الأزهر- أمسية فنية غنائية لفرقة "تلاتة أخوات" حيث يقدم الشباب: حور، محمد، ماسة، ثلاثة أشقاء يجمعهم التناغم الصوتي وشغف الغناء، شاركوا في العديد من برامج اكتشاف المواهب والحفلات الغنائية، حققت فرقتهم نجاحًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي ويُشرف والدهم المطرب تامر نور على الفرقة.

وفي حي الخليفة، يستقبل مركز الابداع الفني بقصر الأمير طاز فرقة “looperia project”، أصوات جاءت من قلب أفريقيا مرورًا عبر الشمال الغربي إلى مصر، مزيج من الكلمات التي تحمل الطابع الروحاني المصحوبة بنغمات آلة الكناوة المغربية وإيقاع الموسيقى الصوفية التي تحمل رسالتهم ويعبِّرون من خلالها عن الحب والسلام.

بيبي تياترو يقدم سهرة غنائية بالإسكندرية

وفي الإسكندرية سهرة غنائية استعراضية بمركز الحرية للإبداع تحييها فرقة "بيبي تياترو" السهرة بعنوان "رمضان من زمن الفن الجميل" إخراج محمد مصطفى.. كما يتم افتتاح معرض الخط العربي بالتعاون مع مدرسة الخط العربي. 

أما مركز جمال عبد الناصر بمنطقة باكوس، فتتوالى فعالياته مع سرد لقصص من سلسلة أصحاب المعجزات وفقرة حكي ولقاءات "أجمل ما قرأت".

ورش الحكي وورش الأشغال اليدوية تستمر فعالياتها لرواد مركز ابداع الطفل "بيت العيني" خلف الجامع الازهر.

على صعيد آخر يشارك قطاع صندوق التنمية الثقافية بمعرض الكتاب -فيصل- بجناح مميز لبيع أحدث إصدارات الصندوق والمجلس الأعلى للثقافة بخصم يصل إلي ٥٠٪، وتبدأ جميع العروض في هذا اليوم الحافل بالفعاليات والأمسيات في التاسعة مساءً.

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