بعد إطلاقه رسميا، مواصفات هاتف فيفو VIVO Y29

أطلقت فيفو الهاتف الذكي الجديد vivo Y29 الذى يأتي ببطارية ذات سعة كبيرة ضمن تلك الفئة السعرية، ولذلك نقدم خلال السطور التالية مواصفات هاتف فيفو Y29 الجديد.

مواصفات هاتف فيفو

يأتى هاتف فيفو بمعالج من طراز سناب دراجون Snapdragon 685 مع شاشة 120 هرتز توفر تجربة بصرية سلسة.

ويالنسبة للكاميرات تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.0 اما الكاميرا الخلفية مزدوجة الأولى بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/1.8 وهي الكاميرا الأساسية.

أما الكاميرا الثانية فهي 2 ميجا بيكسل للعزل مع فلاش على شكل حلقة دائرية من نوع ليد فلاش كما يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية

كما يدعم هاتف فيفو التصوير بجودة الـ HD بدقة 720 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة كما يأتى هاتف فيفو Y9 كهاتف مصنع محليا وبالتالى لن يتم فرض ضرائب إضافية على الأجهزة المنتجة داخل مصر عبر مصنع فيفو بالعاشر من رمضان ضمن خطة الشركة العالمية توسيع استثماراتها وعملياتها الصناعية في مصر، ضمن خطة تعزيز التصنيع المحلي توفر 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث يعمل المصنع بقدرة إنتاجية تصل إلى 500,000 هاتف.

كما يأتي هاتف فيفو مع بطارية ذات سعة كبيرة تبلغ 6500mAh لضمان استخدام طويل الأمد مع عمر افتراضي 5 سنوات حيث قال أليكس زان، الرئيس التنفيذي لشركة فيفو مصر ان التصنيع المحلي أكثر من مجرد توسيع للعمليات، فهو يعكس الالتزام

بالسوق المصري من خلال تقديم أحدث التقنيات والابتكارات التي تلبي تطلعات المستهلك المحلي، مع التركيز بشكل خاص على فئة الشباب.

يأتي هاتف فيفو Y29 مقاوما للصدمات والكسر بشكل كبير ويأتي طارد لقطرات الماء الخفيفة والغبار بمعيار IP64 حيث قال إسلام آدم، مدير قطاع التسويق فيفو مصر ان المستهلك يبحث عن تجربة متكاملة تتجاوز المواصفات التقنية إلى جودة التصنيع وسرعة التوافر وخدمات ما بعد البيع ومن خلال التصنيع المحلي، نستطيع تلبية هذه التطلعات بمرونة أكبر، مع تقديم أسعار أكثر تنافسية بفضل الإعفاءات الضريبية، كما يأتي الهاتف الجديد بنظام تشغيل أندرويد 15 مع واجهة فيفو من نوع Funtouch 15.

يذكر أن التوسع في التصنيع المحلي يأتي متماشيًا مع خطط قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات الرقمية، حيث تستهدف الحكومة رفع قيمتها إلى 9 مليارات دولار بحلول 2026.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية أوسع لتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يسهم في تحقيق هدف الوصول بالصادرات المصرية إلى أكثر من 146 مليار دولار بحلول 2030.

مصر مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية

ويمثل التصنيع المحلي للهواتف الذكية، مثل هاتف Y29، جزءًا من هذه الجهود لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، ودعم خطط الدولة لزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في 2023/2024 إلى 8% بحلول 2030، مما يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

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