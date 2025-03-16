بيان الانسحاب من الدوري يتصدر، الأهلوية يطالبون إدارتهم بتنفيذه

انسحاب الأهلي، تصدر هاشتاج "بيان الانسحاب" تريند مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة بعد العقوبات التي أقرتها رابطة الأندية على النادي الأهلي، أمس السبت، وتهديد الأهلي، في بيان سابق أنه "في حالة عدم استجابة رابطة الأندية لمطالب الأهلي فإن النادي الأهلي يعلن عدم استكمال بطولة الدوري".

بيان انسحاب الأهلي من الدوري يتصدر



تفاعل عدد من جمهور الأهلي والزمالك مع هاشتاج "بيان الإنسحاب"، فبعض جماهير الأهلي طالب الإدارة بالانسحاب وتنفيذ تهديداته، مؤكدين أن هذا الانسحاب سيؤثر على مسابقة الدوري، في حين أكد آخرون أن عملية الانسحاب من الدوري بالكامل غير مجدية، وستؤدي لإحداث خسائر لدى الأهلي، وآخرون تساءلوا عن مصير المباراة المقبلة بين الأهلي وإنبي في كأس الرابطة، خصوصًا مع نزول تذاكر المباراة.

عقوبة انسحاب الأهلي من مباراة القمة مع الزمالك، فيتو



وكشف عدد من النشطاء عن خسائر انسحاب الأهلي من لقاء القمة مع الزمالك، مؤكدين أن الخسائر بلغت 220 مليون جنيه، حسب تقديرات الشركة الراعية، سيتحملهم النادي الأهلي بسبب انسحابه، موضحين أن المبلغ كبير للغاية، والسر في ذلك يرجع إلى إعلانات الملاعب الكبيرة، حسب العقود وحقوق البث التلفزيوني، وسعر الدقائق الإعلانية في شهر رمضان 3 أضعاف التوقيت العادي.

علق البلوجر طاهر طاهر على بيان انسحاب الأهلي قائلًا: "مجلس الأهلي كان يقول أنهم مجهزين بيان الانسحاب من الدوري في حال عدم إعادة المباراة. قرار الرابطة طلع خلاص فين البيان".

المطالبة بإظهار خطة مجلس إدارة الأهلي



وقال المحامي خالد أبو بكر: "بدأت الحكاية الدرامية الأكبر: اعتماد العقوبات ضد النادي الأهلي على إدارة النادي الأهلي أن تظهر لنا خطتها التي بالتأكيد أعدت لها قبل اتخاذ أي موقف، ما زلنا (حتى الآن) ندعم إدارة الأهلي التي نتمني أن تكون مدركة لخطواتها".

جمهور الأهلي يطالب مجلس الإدارة بتنفيذ الانسحاب من الدوري، فيتو



أما البلوجر طه حسني فعلق قائلًا: "خطة إيه... بيان الأهلى الأول (فى حال اعتبار المباراة انسحاب يتم الانسحاب من الدورى) الكلام اتغير ولا إيه؟ شعار الأهلى فوق الجميع راح فين".

وعلق البلوجر ماهر رمضان السعيد فقال: "بيان رسمي من الرابطة باعتبار الأهلي خسران ماتش الزمالك وخصم ٣ نقط إضافية... عقوبات مالية أو حل المجلس أو النزول درجة رابعة أو التخويف من فكرة عدم لعب إفريقيا العام القادم، لو الاهلي تمسك بعدم استكمال الدوري.. كل ده بديهي ومتوقع من البداية إيه المطلوب من مجلس الإدارة؟ إن بيان الانسحاب من الدوري بشكل رسمي يكون متجهز ومتحضر... ينزل بيان الانسحاب الكامل من بطولة الدوري زي ما قال في بيانه الأخير، وقتها هتبقى دي بداية الحدوتة... وقتها هيبدأ دورنا ودور كل جمهور الأهلي اننا نبقى في ظهر النادي لآخر لحظة.. وقتها الرابطة والاتحاد هيعرفوا معنى الأهلي وجمهوره...".

موقف الأهلي من مباراة إنبي المقبلة



أما البلوجر ضياء الدين فتساءل عما إذا كان الأهلي سيلعب مباراته المقبلة، فقال: "تذاكر ماتش الأهلي وإنبي في كأس الرابطة نزلت، إيه موقف الأهلي من الماتش اللي محدش مركز معاه ده؟! أكيد مش انسحاب من الدوري وحيلعبوا كأس الرابطة عادي!".

انسحاب الأهلي من الدوري يتصدر، فيتو



ووجه البلوجر هشام محمود رسالة لمسئولي الأهلي فقال: "رسالة إلى مجلس إدارة الأهلى وجمهوره.. مستنى من الرابطة ومن اللجنة الأولمبية ومن اتحاد الكورة انت خلاص أخذت قرار تبقى تنفذ... أنت مرت بك حاجات أصعب من كده وماخدتش قرار انسحاب جاى تنسحب ليله مباراة ما انسحبتش من بدرى ليه.. فى تخبط واضح أنا بقالي 50 سنه اشجع الأهلى وعمرى ماشوفت كدا... خذ قرار انسحاب...".

انسحاب الأهلي من مباراة الزمالك غير مبرر



وقال أحد جمهور الأهلي " قرار خطأ وعقوباته واضحة وكما كنت اعترض على انسحاب الزمالك اعترض على انسحاب الأهلى شئ غير مبرر".

انسحاب الأهلي من مباراة القمة مع الزمالك، فيتو



ورد أحد جمهور الزمالك فقال: "الناس يوم الماتش وبعده بيوم كانت مستنه يعرفوا الدوافع والأسباب التي تسببت في هذا التصعيد المبالغ فيه، لكن عندما رأت عدم وجود سبب منطقي حتى الآن، والموضوع كله بسبب وجود حكم مصري لغياب التنسيق بين الرابطة والاتحاد والوقت ضيق وتأخير في التحرك من الأهلي، ومحدش أصلا كان معترض علي وجود حكم أجبني بدليل الحكام السعوديين الذين وصلوا بعد الماتش،فالكل بقي متأكد أن الأهلي وقع في غلطة بسيطة جدًا مع أنه شايف كابتن حسين وهو بيعيش تبعات نفس القرار".



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