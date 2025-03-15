السبت 15 مارس 2025
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رياضة

بسبب الفقرة الأخيرة، رابطة الأندية تثير الجدل في بيان عقوبات انسحاب الأهلي

مباراة الأزمة بين
مباراة الأزمة بين الأهلي والزمالك، فيت

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم السبت، العقوبات الصادرة بحق فريق الكرة بالنادي الأهلي، على خلفية انسحابه من مباراة القمة 130 أمام الزمالك، في الجولة الافتتاحية من المرحلة الثانية بمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت انسحاب الفريق الأحمر وعدم حضوره إلى ملعب ستاد القاهرة لخوض المباراة.

جملة مثيرة للجدل في بيان رابطة الأندية

وجاء في بيان رابطة الأندية بالعقوبات الصادرة ضد النادي الأهلي بسبب انسحابه أمام الزمالك، جملة مثيرة للجدل في آخر البيان، وهي:

رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن”.

اللجنة الأولمبية المصرية، فيتو
اللجنة الأولمبية المصرية، فيتو

وبحسب مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، فإن رابطة الأندية ليس لها أي علاقة باللجنة الأولمبية المصرية وليست خاضعة لها، لأن الرابطة هي كيان مستقل، ولا يوجد في اللائحة المنظمة لعمل الرابطة ما يشير إلى أن رابطة تتبع اللجنة الأولمبية المصرية.

رابطة الأندية غير ملزمة بقرار الأولمبية المصرية

أضاف المصدر، أن رابطة الأندية المصرية المحترفة غير ملزمة بأي قرارات تصدر عن اللجنة الأولمبية المصرية، وبالتالي فإن وجود الجملة السابقة في بيان الرابطة ليس له محل من الإعراب.

واختتم المصدر، أن رابطة الأندية تكون ملزمة فقط بتطبيق القرارات الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، أو عن المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، فيما عدا ذلك فإن قرارات أي هيئة رياضية أخرى غير ملزمة للرابطة حتى تنتظر قرارها النهائي مثلما جاء في البيان.

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