السيناريوهات المتوقعة لقرار رابطة الأندية بشأن أزمة مباراة القمة.. تطبيق المادة 17 من اللائحة.. الاستجابة لمطالب الأهلي.. وإلغاء الموسم مع تحديد المتأهلين لبطولات أفريقيا

قرارات رابطة الأندية، يترقب جمهور كرة القدم المصرية، وبالأخص جماهير الأهلي والزمالك، قرار رابطة الأندية المصرية بشأن أزمة مباراة القمة 130، والتي نشأت بعد رفض الأحمر خوض المباراة اعتراضًا على عدم الاستجابة لمطالبه بشأن استقدام طاقم تحكيم أجنبي، وهذا الأمر وضع رابطة الأندية، برئاسة أحمد دياب، في موقف صعب، حيث سيتعين عليها اتخاذ قرار تاريخي في ظل الظروف الراهنة.

تطبيق المادة 17 من اللائحة

أحد السيناريوهات المتوقعة والأقرب للحدوث هو تطبيق المادة 17 من لائحة رابطة الأندية، التي تنص على اعتبار الفريق المنسحب مهزومًا بثلاثة أهداف دون رد، وفي حال تم اتخاذ هذا القرار، سيُعتبر النادي الأهلي مهزومًا في المباراة ولن يتم احتساب أي نقاط له، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم كعقوبة على الانسحاب.

من المتوقع أيضًا فرض غرامة مالية على النادي الأهلي، وذلك لتعويض الأضرار التجارية التي نجمت عن إلغاء المباراة.

وهذا السيناريو، رغم قسوته، يبدو الأكثر منطقية بالنظر إلى اللوائح التي تنظم المسابقات.

الاستجابة لمطالب الأهلي

من السيناريوهات الممكنة أيضًا أن تصدر رابطة الأندية قرارًا مفاجئًا بالاستجابة لمطالب الأهلي بعدم اعتماد فوز الزمالك في المباراة، وبالتالي إعادة المباراة في وقت لاحق بحكام أجانب.

هذا السيناريو قد يكون محفوفًا بالمخاطر، حيث يفتح الباب لتدخلات جديدة من الأندية الأخرى، وقد يثير التساؤلات حول العدالة في المسابقة، لكن من جهة أخرى، قد يرى البعض أن هذا القرار سيسهم في تهدئة الأوضاع وتجنب تصاعد الأزمة بين الأندية.

إلغاء الدوري

يعد هذا السيناريو أحد أكثر السيناريوهات تطرفًا في حال حدوث أزمة حادة تؤثر على جميع الأطراف المعنية. قد يُقرر اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلغاء الدوري بالكامل بناءً على ضغط من بعض الأندية، خاصة تلك التي تواجه تهديدًا بالهبوط، مما سيؤدي إلى إلغاء الموسم الرياضي الجاري.

هذا القرار سيكون له تداعيات كبيرة على مستوى الأندية، اللاعبين والجماهير، لكنه قد يكون حلًا إذا لم تتمكن الرابطة من التوصل إلى قرار يحظى بقبول جميع الأطراف.

إلغاء الموسم مع تحديد المتأهلين لبطولات أفريقيا

سيناريو آخر، وهو الأكثر توازنًا من بين الخيارات المطروحة، هو إلغاء الموسم الكروي الحالي مع فرض عقوبات على جميع الأطراف المتورطة في الأزمة، يمكن أن يتم تحديد المتأهلين لبطولات إفريقيا استنادًا إلى نتائج المرحلة الأولى من الدوري، مع إلغاء الهبوط وتقديم فرصة للأندية في المراكز الأخيرة للتنافس في دوري استثنائي في الموسم المقبل.

هذا السيناريو سيكون بمثابة حل وسط يرضي معظم الأندية ويساهم في الحفاظ على استقرار المسابقة في المستقبل.

تراجع الأهلي عن موقفه

أخيرًا، هناك احتمال لتراجع النادي الأهلي عن موقفه وقرار الانسحاب، خاصة في حال حدوث تغييرات داخل هيكل رابطة الأندية واتحاد الكرة، في هذه الحالة، قد يتم إقالة بعض الشخصيات البارزة في الرابطة أو الاتحاد لتخفيف حدة الأزمة، وقد يؤدي هذا إلى اتخاذ قرارات جديدة من شأنها تلبية مطالب الأهلي، مثل ضمانات لإحضار حكام أجانب للمباريات القادمة أو إعادة ترتيب بعض بنود اللائحة بما يضمن العدالة لجميع الأندية.

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