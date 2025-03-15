الكرة المصرية على صفيح ساخن، الأهلي يتحدى رابطة الأندية ويصعد أزمة القمة للجنة الأولمبية، بطولة الدوري الممتاز مهددة بالإلغاء، هل تكون رابطة الأندية كبش الفداء ؟

لا صوت يعلو داخل الوسط الرياضي المصري فوق أزمة النادي الأهلي مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية، عقب أحداث مباراة القمة 130 والتي شهدت انسحاب الأهلي أمام الزمالك بعدما رفض الحضور لاستاد القاهرة الدولي لمواجهة الزمالك .

وأصبحت الأوضاع داخل الكرة المصرية علي صفيح ساخن في أعقاب أزمة القمة 130 وتمسك كل طرف بموقفة، خاصة بعدما أصدر النادي الأهلي اليوم بيانا يعلن فيه تقديمه شكوى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلي اللجنة الأولمبية.

ولم يمرعلي بيان الأهلي ساعات قليلة لتشتعل الأزمة من جديد بعد إعلان رابطة الأندية المصرية عن عقوبات مباراة القمة والتي اعتمدت هزيمة الأهلي واعتبار الزمالك فائزا بنتيجة 3ـ0، مع خصم ثلاث نقاط من الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة.

وسرعان ما أصدر الأهلي بيانا للرد علي قرارات رابطة الأندية بشان عقوبات القمة والتي أكد فيها رفضه القاطع لتلك العقوبات.



الأهلي يشكو اتحاد الكرة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية



قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه اليوم التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية ضد كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة بخصوص ما تم من إجراءات مخالفة للوائح بشأن مباراة القمة، والعمل على إقامتها بحكام مصريين بالمخالفة لقرار رابطة الأندية المحترفة، (المنوطة بتنظيم مسابقة الدوري) بإقامة المباراة بطاقم تحكيم أجنبي لضمان العدالة بين كل الأطراف.

عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي

وتقدم الأهلي بشكوى ضد اتحاد الكرة ورابطة الأندية إلى اللجنة الأولمبية، قبل أن تعلن الرابطة عقوبات الأحمر، والتي تضمنت اعتماد نتيجة المباراة، باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

كما تضمنت العقوبات خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة.

وأكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة أنها في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن.

الأهلي يعلن رفض قرارات رابطة الأندية

وأشار الأهلي في بيانه إلي رفضه قرارات رابطة الأندية، وتمسكه بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية، وجاء نص بيان الأهلي الرسمي كالتالي:

ناقش مجلس إدارة النادي الأهلي في جلسته المفتوحة اليوم القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة بخصوص مباراة القمة التي كان محددًا لها الثلاثاء الماضي، وقرر المجلس ما يلي:

رفض القرارات الصادرة عن رابطة الأندية المحترفة؛ لأنها تتحمل ومعها الاتحاد المصري لكرة القدم ما آلت إليه الأمور.

التمسك بكافة المطالب التي جاءت بشكوى النادي للجنة الأولمبية المصرية والتي تؤكد على أن الأهلي لم ينسحب من مباراة القمة طبقًا للمستندات المقدمة.

احترام ما يصدر من قرارات عن اللجنة المشكلة لبحث شكوى النادي.

جملة مثيرة للجدل في بيان رابطة الأندية

وجاء في بيان رابطة الأندية بالعقوبات الصادرة ضد النادي الأهلي بسبب انسحابه أمام الزمالك، جملة مثيرة للجدل في آخر البيان، وهي:

“رابطة الأندية المصرية المحترفة في انتظار البت في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي إلى اللجنة الأولمبية المصرية والالتزام بقرار اللجنة الأولمبية في ذلك الشأن”.

أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي

“الدومنة قفلت” تشبيه أطلقه البعض على أزمة الكرة المصرية في الوقت الحالي بسبب تمسك كل طرف بموقفه في أزمة القمة 130، حيث سيعلن الأهلي خلال ساعات عدم استكمال الدوري وفقا لتأكيدات مصدر داخل النادي بأن مجلس الإدارة سيعلن عدم استكمال مسابقة الدوري، عقب إعلان عقوبات رابطة الأندية، وذلك بعد انسحاب الفريق الأحمر من مباراة القمة أمام الزمالك لعدم استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة اللقاء.

مجلس إدارة النادي الأهلي

بطولة الدوري الممتاز مهددة بالإلغاء

ويتساءل الملايين من عشاق كرة القدم المصرية عن مصير مسابقة الدوري الممتاز في حال تمسك الأهلي بقرار الانسحاب من البطولة، وهو ما يعني أن مسابقة الدوري الممتاز ستكون في مهب الريح، لأنه في هذه الحالة سيتم إلغاء جميع نتائج الأهلي في مبارياته السابقة، وهذا يعني تغييرا كبيرا في مسابقة الدوري، ولن يكون معلوما وقتها من هي الفرق المتنافسة على التتويج باللقب، ومن الأندية التي تتنافس على الإفلات من الهبوط، وهذا يجعل من المستحيل استكمال البطولة.

سبب آخر يفرض على المسئولين إلغاء مسابقة الدوري، في حال أصر الأهلي على عدم استكمال الدوري، لأنه سيعاقب بالهبوط إلى دوري القسم الرابع، وهو ما يعد زلزالا يضرب الكرة المصرية، وسيناريو لا يمكن قبوله أو استيعابه، فالأهلي والزمالك هما قطبا الكرة المصرية، ولا يمكن وجود أي نشاط كروي في مصر في غياب أي منهما.

كما أنه في حال تم تطبيق اللوائح على الأهلي وهبوطه لدوري القسم الرابع، فإن الأهلي ومجلس إدارته لن يصمت على تقبل هذه العقوبات، وبالطبع سيقوم بتصعيد الأزمة إلى “فيفا”، وسيرتكن الأهلي في هذه الخطوة إلى أن رابطة الأندية المصرية التي تدير البطولة برئاسة أحمد دياب، هي رابطة غير شرعية ولم يتم انتخابها من قبل الأندية، بل تم فرضها على أندية الدوري الممتاز على الرغم من انتهاء مهمتها بانتهاء مسابقة الدوري في الموسم الماضي.

الأهلي اتخذ قرار الانسحاب بعد الدراسة

ويعلم الجميع أن مجلس إدارة الأهلي لا يتخذ أي قرار بشكل عشوائي، ولكن الأهلي عندما يتخذ قرارا مصيريا مثل الانسحاب من مسابقة الدوري وعدم استكمالها، فإنه لا يعلن القرار ويتمسك به إلا بعد دراسته بشكل مستفيض، وبعد أن يتأكد من سلامة موقفه القانوني، خاصة عندما يضع ضمن اعتباراته تبعات القرار وسيناريو التصعيد إلى الفيفا أو المحكمة الرياضية الدولية.

ولأنه لا يتصور إقامة أي بطولة محلية بدون الأهلي أو الزمالك، فإنه سيكون من الصعب استكمال مسابقة الدوري في نسختها الحالية، لأنها تحقق خسائر غير مسبوقة ولا تحتمل فيما يخص رعاة البطولة، فكل الرعاة الذين دفعوا مئات الملايين لمشاهدة متعة المنافسة بين الأهلي والزمالك، سيقومون بالمطالبة بتعويضات كبيرة لتعويض خسائرها من انسحاب الأهلي، وهذا يؤدي بالتأكيد لإلغاء البطولة.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، فيتو

الكرة المصرية تنتظر كبش فداء

أزمة الكرة المصرية تنتظر كبش الفداء، حيث سيكون هناك ضحايا لأزمة مباراة القمة، سيكون أبرزها رابطة الأندية المصرية، التي باتت الإطاحة برئيسها وأعضاء مكتبها التنفيذي مسألة وقت، وقد تطول الأزمة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، أو مجلس إدارة اتحاد الكرة.

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