عودة الحياة إلى المعاهد الأزهرية في فلسطين بعد حرب الإبادة.. النجار يشكر أبو مازن والطيب.. والإدارة تعلن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد

افتتحت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين، خلال الأيام الماضية الدراسة وجاهيا لطلبة الثانوية الأزهرية للعام الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م وطلبة العام الماضي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، في فروعها الستة بقطاع غزة للقسمين العلمي والأدبي، بعد سنة ونصف من الانقطاع بسبب الحرب، حيث استطاعت إدارة المعاهد بجهود من عميدها الدكتور علي رشيد النجار وبمتابعة من الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية تم وضع الخطط الأكاديمية والجداول الدراسية وحصر أعداد الطلبة وكذلك وضع آليات عملية لافتتاح الفصول الدراسية لطلبة الثانوية الأزهرية وتقديم التعليم لهم وجاهيا.

عودة الحياة إلى المعاهد الأزهرية في فلسطين

وبدأت أعمال إزالة الركام والتنظيف والترميم والتأهيل لبعض الفصول وكذلك توفير المقاعد الدراسية للطلبة وصيانة دورات المياه، ورغم الدمار الكبير والصعوبات وقلة الإمكانات والشح الشديد في المواد بسبب الحصار المطبق على القطاع، وبإصرار وعزيمة معالي أ.د.النجار وإدارة المعاهد تمكنت من إنجاز جميع الأعمال بعون الله وتوفيقه وانتظم الطلبة في مقاعدهم الدراسية في جميع المعاهد.



ومن جانبه أجرى علي رشيد النجار جولة داخل الفصول الدراسية، هنأ خلالها الطلبة على سلامتهم من الحرب الغاشمة وبعودتهم لمقاعدهم، وبين لهم الجهود الحثيثة التي تبذلها الإدارة لخدمتهم وتقديم أفضل مستوى من التعليم لهم، مشيرًا إلى الصعوبات التي تواجه الإدارة في توفير الاحتياجات الأساسية لإعادة الدراسة وجاهيا لجميع المراحل الدراسية حيث لا يوجد أي مقومات لبيئة صفية ملائمة للعملية التعليمية بسبب الدمار الذي لحق بالمعاهد الأزهرية.



وتقدم النجار بالشكر الجزيل للرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، لرعايته للمعاهد الأزهرية، وفضيلة الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، الذي لا يألُ جهدا للارتقاء بالمعاهد الأزهرية، كما مشيخة الأزهر الشريف وعلى رأسها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الذي لا يألو جهدا في خدمة المعاهد الأزهرية، مشيرًا بأنه على تواصل دائم معنا لتقديم أي مساعدة نحتاجها خدمةً لأبنائنا الطلبة، وإلى فضيلة الشيخ حميد سالمان رئيس الإدارة المركزية للإمتحانات على تواصله وتعاونه وتقديم كل ما بشأنه الارتقاء بالمعاهد الأزهرية.



كما شكر أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية على جهودهم التي يبذلوها لخدمة الطلبة وما يواجهونه من صعوبة في الوصول لمعاهدهم بسبب الحاجز وعدم توفر المواصلات والتدمير الكامل لشبكة الطرق، وكذلك للإخوة العاملين في دائرة الخدمات المساندة الذين يبذلون جهود مضنية في أعمال الصيانة والترميم.



واستمع النجار لآراء الطلبة حول عودتهم للدراسة بعد عام ونصف من الانقطاع عن الدوام، الذين بدورهم أبدوا سعادتهم الغامرة بعودتهم للدراسة والتقائهم مع زملائهم.

فتح باب التسجيل للطلبة الجدد في المعاهد الأزهرية في فلسطين



كما عقد عميد المعاهد الأزهرية في فلسطين اجتماعًا لأعضاء الإدارة العامة للمعاهد وبمدراء المعاهد بمقر الإدارة العامة للمعاهد بمدينة غزة بعد سنة ونصف من الحرب والنزوح، حيث ناقش خلال الاجتماع عددا من القضايا الهامة التي تهدف إلى تنظيم العمل وترتيبه حيث تم وضع خطة طارئة لإعادة الدوام الإداري ومتابعة الأعمال الإدارية وكذلك تم إلاعلان عن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد في المعاهد الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤م، وكذلك الاحتياجات الضرورية لعقد الامتحانات النهائية لطلبة الثانوية الأزهرية وسبل توفيرها والعمل على إيجاد حلول سريعة للمشكلات التي قد تواجه الإدارة في تنفيذها.





وأعلنت الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية في فلسطين عن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد في الفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٥/٢٠٢٤م، في الصفوف من الأول الإعدادي حتى الأول الثانوي على أن يكون التسجيل يوميا في فروع المعاهد بقطاع غزة (معهد غزة، معهد خانيونس، معهد شمال غزة).

شروط التسجيل:



١. ان يكون الطالب او الطالبة حاصل على معدل ٩٥% فمافوق، في شهادة نهاية الفصل الأول لهذا العام. وكذلك نهاية العام الدراسي الماضي.

٢. رقم للوتس آب.. الذي سيتم عبره التواصل مع الطالب.

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