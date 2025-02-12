الأربعاء 12 فبراير 2025
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"المعاهد الأزهرية" يطلق مسابقة في «الفيزياء» لطلاب الإعدادية والثانوية

الشيخ أيمن عبد الغني،
الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن تنظيم «مسابقة لأفضل مقال بحثي في الفيزياء»، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلةً في اللجنة الوطنية للفيزياء.

مسابقة لأفضل مقال بحثي في الفيزياء

تهدف المسابقة إلى تحفيز طلاب وطالبات المرحلتين الإعدادية والثانوية بالمعاهد الأزهرية على الابتكار والبحث العلمي في مجالات العلوم الحديثة، وذلك في إطار دعم ورعاية المواهب الطلابية، مع منح جوائز مالية للمتميزين من الفائزين.

تفاصيل المسابقة:

- المرحلة الإعدادية: كتابة مقال بحثي بعنوان: «المغناطيسية ودورها في الحياة»، بحد أدنى 1500 كلمة، باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

- المرحلة الثانوية: كتابة بحث بعنوان: «الليزر وتطبيقاته»، بحد أدنى 2000 كلمة، باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية.

جوائز مسابقة لأفضل مقال بحثي في الفيزياء

قيمة الجوائز:
- المركز الأول: 3000 جنيه
- المركز الثاني: 2000 جنيه
- المركز الثالث: 1000 جنيه

آليات التقديم: 
- ترسل الأبحاث عبر البريد الإلكتروني التالي: 
abohmad2@yahoo.com
- آخر موعد لتقديم الأبحاث: 1 مارس 2025م.

اعلان النتائج: 
سيتم الإعلان عن الفائزين خلال حفل تكريم تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا يوم الأحد 20 أبريل 2025م.

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أكاديمية البحث العلمى الازهر المرحلة الثانوية قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية

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