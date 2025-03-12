الأربعاء 12 مارس 2025
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مزامير القرآن.. الأزهر يعلن تدشين مشروع مدرسة التلاوة المصرية.. اكتشاف المواهب وإعداد قراء متمكنين وتعزيز الهوية الثقافية أبرز الأهداف.. والضويني: نسعى لخلق جيل يحمل رسالة التلاوة الصحيحة

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو

أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر  تدشين مشروع "مدرسة التلاوة المصرية"، وذلك  برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووفق توجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وتزامنًا مع الحالة الإيجابية التي أحدثها الجامع الأزهر في المجتمع الإسلامي المصري والعالمي خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ، والذي أقيمت فيه صلاة التراويح بالقراءات العشر وبالأداء الصوتي المصري الأصيل.

 

تفاصيل مشروع"مدرسة التلاوة المصرية"

 ويهدف هذا المشروع الرائد إلى اكتشاف الأصوات الموهوبة من بين الراغبين من  الأزهر الشريف بصفة خاصة والمصريين بصفة عامة، وتعزيز الهوية المصرية من خلال إعداد قراء متمكنين في تلاوة وأداء القرآن الكريم وفقًا للمدارس المصرية العريقة، وتخريج قراء متقنين، عن طريق تقديم تعليم متكامل لتلاوة القرآن الكريم بالقراءات العشر، إضافة إلى تطوير مهارات الأداء الصوتي الصحيح لضمان تلاوة مميزة تعكس التراث الإسلامي.


ومن جانبه أكد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، أن "مدرسة التلاوة المصرية" تأتي تأكيدًا على دور الأزهر الشريف في تعزيز الثقافة القرآنية، مشيرا إلى أهمية المشروع في تكوين جيل من القراء المتقنين الذين يحملون رسالة التلاوة الصحيحة ويعززون الهوية الثقافية المصرية. 

 

كما نشر الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فيديو لمجموعة من طلاب الأزهر وهم يتلون آيات الذكر الحكيم.


وقال "وكيل الأزهر: "هؤلاء الطلاب المتميزون من حَفَظة كتاب الله، هم جزء من مشروع أزهري، يرعاه فضيلة الإمام الأكبر بنفسه، وتبنتْه إدارة القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهريَّة منذ أكثر من عامين".

 

مشروع لطلاب الأزهر بشأن القرآن الكريم 

 

وأشار إلى أن هذا المشروع يستهدف تدريب عددٍ من الطلاب وتبنيهم قرآنيًّا؛ حفظًا وتلاوةً وإتقانًا للأحكام، لخلق جيل جديد من القراء المصريين، امتدادًا لعمالقة القراء الذين تفرَّدت بهم مصر، ووصلًا لريادة دولة التلاوة المصرية.

وأوضح وكيل الأزهر أن “أولى ثمرات هذا المشروع  تأتي في الإصدار الأول من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بأصوات عشرين طالبًا من خيرة طلاب  المعاهد الأزهريَّة، الذي بدأنا تسجيله رمضان الماضي، ونسارع الزمن وفقًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر لخروجه للعلن؛ ليستفاد منه كل أبناء المسلمين حول العالم”.

تعزيز الفهم الصحيح لتلاوة القرآن الكريم واستحضار عراقة مدارس التلاوة المصرية القديمة 


ومن جانبه أضاف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، أن هذا المشروع يعد خطوة هامة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، من خلال تعزيز الفهم الصحيح لتلاوة القرآن الكريم واستحضار عراقة مدارس التلاوة المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن الأزهر دائمًا ما يسعى لتقديم كل ما من شأنه خدمة المجتمع وتعليم الأجيال القادمة، ونشر ثقافة التلاوة الصحيحة بين جميع شرائح المجتمع.


وفي ذات السياق أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن تدشين "مدرسة التلاوة المصرية" في هذه الأجواء الرمضانية يعد بادرة مميزة تُضاف إلى مسيرة الأزهر الشريف في نشر الثقافة الإسلامية وتعليم القرآن الكريم، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في إعداد جيل جديد من القراء المميزين، الذين يستطيعون نقل أثر التلاوة القرآنية إلى الأجيال القادمة، مما يعزز من القيم الروحية والدينية في المجتمع المصري.


وتابع: سيتم قريبًا نشر شروط التقديم في هذه الدورات عبر بوابة الأزهر الإلكترونية والصفحة الرسمية للجامع الأزهر على فيسبوك، لافتًا إلى عقد هذه الدورات بالتنسيق مع قطاع المعاهد الأزهرية ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة مراجعة المصحف الشريف.


جدير بالذكر أن مشروع مدرسة التلاوة المصرية، هو أحد أهم إنجازات مركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم والتجويد والقراءات، والذي أُنشئ  بقرار فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، رقم (401) لسنة 2024م، بغرض تعليم فنون الأداء الجيد، والتدريب على مهاراته، وتخريج قراء مهرة يجمعون بين الكفاءة العلمية والأداء العملي، وقد قام الجامع الأزهر بعقد 5 دورات تدريبية استهدفت أكثر من 5400 معلمًا ومحفظًا للقرآن الكريم بفروع رواق القرآن الكريم والبالغ عددها 1250 فرعًا بجميع محافظات الجمهورية.

 

 

طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر 

 

وخلال الأيام الماضية تصدر اسم الطالب الأزهري محمد أحمد حسن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية وذلك بعد إمامته للمصلين في صلاة التراويح الليلة الماضية من الجامع الأزهر.

 

فبخشوع يلامس القلوب وإتقان يعكس سنوات من الجهد والعمل الدؤوب، تقدَّم الطالب محمد أحمد حسن، الطالب بمعهد «أبو قير الثانوي الأزهري» بالإسكندرية، إمامًا للمصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر، قارئا برواية قنبل عن ابن كثير المكي، في تاسع ليالي شهر رمضان المبارك، وخلفه آلاف المصلين من مختلف ربوع مصر، وحضور بارز للطلاب الوافدين من مختلف قارات العالم، وضيوف مصر الزائرين والمقيمين.

 

الطالب الأزهري محمد أحمد حسن، هو أحد أصحاب البصيرة الذين تجاوزوا العوائق وبرعوا في حفظ القرآن الكريم، حيث يتلقى تعليمه في معاهد الأزهر الشريف بالإسكندرية، ويتلقى تدريبه في إدارة شؤون القرآن بالأزهر، التي تعنى بإعداد وتحفيز حفظة القرآن الكريم وفقًا للقراءات المتواترة. وقد تميز منذ صغره بحفظه المتقن وأدائه المميز، مما أهّله للمشاركة في العديد من المسابقات القرآنية.

وفي عام 2023م، تُوجت جهوده بالفوز بالمركز الأول في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، وهي إحدى أهم وأقدم المسابقات التي ينظمها الأزهر الشريف سنويًا للتنافس بين طلاب الأزهر المتميزين من حفظة كتاب الله. فكانت تلك اللحظة كانت بمثابة شهادة على مثابرته، وتأكيدًا على اجتهاده وتميزه في الحفظ والتلاوة، رغم التحديات، ليصبح نموذجًا للإرادة والاجتهاد في طلب العلم.

يصف محمد تجربته عقب الصلاة قائلا: «الآن تحقق الحلم، الآن حُق لي الفخر بهذا الشرف الذي يدانيه شرف وتكريم، فهو شرف حفظ أجل كتاب وتلاوته، وشرف الصلاة إمامًا في الجامع الأزهر، أعرق مؤسسة علمية في التاريخ، قلعة العلم ومشغل الهدى ونبراس الدعوة الإسلامية حول العالم، لذا اشكر من كل قلبي فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حفظه الله، وكل من كان سببًا في هذا التكريم».

 

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