الأحد 16 مارس 2025
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كلها مزورة، إبراهيم عيسي ينتقد الأعمال التاريخية في الدراما العربية وتوفيق عكاشة يرد

الأعمال التاريخية
الأعمال التاريخية في الدراما العربية، فيتو

انتقد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى الأعمال التاريخية التي ظهرت في كل من الدراما التليفزيونية والسينمائية العربية والإيرانية، مؤكدًا أنها منحازة مذهبيًا أو طائفيًا أو سياسيًا، ولا تقدم الحقيقة التي وردت في المراجع الموثوقة.

إبراهيم عيسى ينتقد الأعمال التاريخية في الدراما العربية

وأوضح إبراهيم عيسى أن الأعمال التاريخية العربية والإيرانية مجرد أعمال دعائية تجميلية، تم تجنيدها بدون أمانة علمية أو تاريخية، وتحوي زيفا وتزييفا، لكن أغلبها متميزة فنيًا، وبها الجيد والرديء والساذج والمحترف، ووصفها بأن "كلها مزورة".   

وقال إبراهيم عيسى عن الأعمال التاريخية التي ظهرت في الدراما العربية والإيرانية: "جميع الأعمال التاريخية التي ظهرت في الدراما العربية والإيرانية كذلك، علي مدي كل هذه السنين سواء تليفزيونيًا أو سينمائيًا منحازة مذهبيًا أو طائفيًا أو سياسيًا، ولا تقدم الحقيقة كما وردت في مراجع الكتب الكبري الموثوقة أو شبه الموثوقة."

 

إبراهيم عيسى ينتقد الأعمال التاريخية في الدراما العربية، فيتو
إبراهيم عيسى ينتقد الأعمال التاريخية في الدراما العربية، فيتو


وتابع إبراهيم عيسى رأيه في الأعمال التاريخية في الدراما العربية والإيرانية "بل هي أعمال دعائية تجميلية تجندية تعبوية لا حياد فيها ولا أمانة علمية أو تاريخية، ولا موضوعية ولا ضمير يتوجع من الزيف والتزييف. هي أغلبها أعمال فنية متميزة وبعضها مدهش فنيًا، لكن كلها الجيد فيها والردئ والساذج والمحترف وضخم الإنتاج أو بدائي الإمكانيات. كلها مزورة." 

وأكد إبراهيم عيسى "إذا لم تقرأ الشعوب الحقيقة في الكتب ولا شاهدتها علي شاشة الدراما فسوف نستمر في  مأساة الإرهاب والتطرف والفتن والمذهبية والطائفية، ونبقي عقولًا مشلولة عند وفي القرن الأولي الهجري. لم نغادره أبدا"

توفيق عكاشة يرد على إبراهيم عيسى

حديث إبراهيم عيسي عن الأعمال التاريخية في الدراما العربية والإيرانية، والتي وصفها بـ "المزيفة"، دفعت الإعلامي توفيق عكاشة للرد عليه، حيث قال: " كلام سليم وصحيح تمامًا"

مسلسل معاوية، فيتو
مسلسل معاوية، فيتو

وتابع توفيق عكاشة "نحن نعيش فى مجتمع مريض بالفوبيا الدينية وهذا المرض جعل المجتمع يتخيل أن الدين جاء قبل الإنسان، بينما الحقيقه أن الإنسان كان قبل الدين، نحن نحتاج إلى علاج مرض الفوبيا الدينية، لكى نحكم بالعدل على صحيح التاريخ ونترك الموروث غير الدقيق ونفتح الباب للعقل يفكر".

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