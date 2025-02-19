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ثقافة وفنون

إطلاق وتوقيع رواية "سيوف الآخرة" لـ إبراهيم عيسى بمكتبة ديوان

حفل إطلاق وتوقيع
حفل إطلاق وتوقيع رواية سيوف الآخرة، فيتو

تنظم مكتبة ديوان بفرعها في مدينة الشيخ زايد، حفل إطلاق وتوقيع لرواية “سيوف الآخرة” للكاتب إبراهيم عيسى، وذلك في تمام السابعة من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 21 فبراير الجاري. 

رواية سيوف الآخرة 

"سيوف الآخرة" هي الرواية التي تصل بك إلى المحطة الأخيرة في "رحلة الدم". 

ومن أجواء الرواية: يكمل إبراهيم عيسى هنا دائرة "القتلة الأوائل" منذ اللحظة التي قتل فيها أمير المؤمنين عثمان بن عفان حتى مقتل الإمام علي بن أبي طالب، العديد من الألغاز التي تكونت وتراكمت في كتب التاريخ تفكها هذه الرواية، وتكشفها من غموضها. 

والكثير من الثقوب السوداء التي هوت فيها الحقيقة تكشفها "سيوف الآخرة"، وتنقب عنها، حيث تزيح الأوهام والأكاذيب والتخيلات من عقل القارئ ليرى مفاجأة وصدمة ودهشة لقائه بالحقيقة كأنه يراها أو يعيشها.

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رواية سيوف الآخرة مكتبة ديوان ابراهيم عيسى سيوف الآخرة ديوان

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