ستكون ولادة عسيرة، توفيق عكاشة يكشف توقعاته لانتخابات البرلمان وعلاقتها بارتفاع الأسعار

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن توقعاته لانتخابات البرلمان المصري، بغرفتيه النواب والشيوخ، واصفًا الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي ستبدأ في النصف الثاني من 2025، بأنها ستكون "عسيرة".

الانتخابات البرلمانية المقبلة عسيرة

وأرجع توفيق عكاشة توقعه بأن تكون انتخابات البرلمان "ولادة عسرة"، لعدد من الأسباب ومنها الارتفاع في أسعار الوقود، والذي يترتب عليه ارتفاع في جميع السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتوافق مع الدخول في عام الانتخابات.

وقال توفيق عكاشة في توقعاته لـ الانتخابات البرلمانية المقبلة: "تشهد مصر هذا العام إنتخابات فى غرفتى البرلمان الشيوخ والنواب كما تشهد ارتفاع فى اسعار الوقود الذى يترتب عليه ارتفاع فى جميع السلع والخدمات وكانت قد شهدت زياده فى الاسعار خلال العام السابق فكيف يتوافق ذلك مع الدخول فى عام الانتخابات، أرى بذلك أن هذه الانتخابات سوف تكون ولاده عسره"

موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة

جدير بالذكر أن مصر تشهد في النصف الثاني من عام 2025، أي في غضون شهور قليلة، الموسم الانتخابي البرلماني بغرفتيه النواب والشيوخ، حيث يحدد النص الدستوري المدة المحددة لعضوية البرلمان بغرفتيه، والتي تستمر لمدة خمس سنوات ميلادية، يبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيتو



وتأتي الانتخابات البرلمانية، كأول تطبيق للعملية الانتخابية دون الإشراف القضائي الكامل، عقب انتهاء مدته طبقا لنص الدستور، حيث انتهت في 17 يناير 2024، ومنح دستور 2014 المعدل في 2019، مهلة 10 سنوات لإنهاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية، وتم إنشاء هيئة مستقلة بمسمى الهيئة الوطنية للانتخابات، تكون مهمتها إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

يذكر أن موعد دعوة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لمجلس النواب الحالي للانعقاد، كانت في 12 يناير 2021، وكانت أولى جلسات مجلس الشيوخ في 18 أكتوبر 2020.

توقع ارتفاع أسعار الوقود

يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قال، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، إن الحكومة تتابع بشكل يومي أسعار السلع في الأسواق، مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة تعمل على ضبط الأسعار وضمان استقرارها.

وتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الوقود ارتفاعًا جديدًا عقب اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المقرر عقده في أبريل المقبل، وذلك بعد توقف الحكومة عن تحريك الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية.

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