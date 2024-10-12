وا إسلاماه.. أبرز الأعمال التاريخية في السينما المصرية.. 5 آلاف شخص وألف حصان شاركوا بالفيلم.. هذه تفاصيل النسخة الإيطالية.. وسر ظهور سيارة وحافلة ضمن الأحداث

فى مثل هذه الأيام من شهر أكتوبر عام 1961 عرض الفيلم العربى "وا إسلاماه" أهم الأعمال التاريخية فى تاريخ السينما المصرية، والذى أعتبر أيضًا أضخم إنتاج في تاريخ السينما. الفيلم عن قصة على أحمد باكثير، وإنتاج مشترك بين مصر وإيطاليا بين الشركة الإيطالية للسينما والشركة العربية للسينما وشركة مصر للتمثيل والسينما، وخرج الفيلم بنسختين نسخة مصرية ونسخة إيطالية كتب السيناريو الأمريكي روبرت أندروز، وكتب الحوار الأديب يوسف السباعي، وأخرجه المخرج الأمريكي أندرو مارتون وساعده في الإخراج شادي عبد السلام ومجموعة من المخرجين الشبان.

وتدور أحداث فيلم “وا إسلاماه ” بين عامى 633- 658 ميلادية وتبدأ في غزنة بأفغانستان بعد اجتياح جحافل التتار مملكة السلطان جلال الدين بن خوارزم شاه الذي ظل يقاتلهم كثيرًا حتى انهزم فى النهاية لكثرة جنودهم ووجود بعض الخونة في جيشه، ولكنه قاوم حتى قصره الملكى ثم هرب ابنته جهاد مع ابن أخته محمود بن ممدود مع الشيخ سلامة، ويقرر سلامة بيعهم مع العبيد فى مصر حتى لا يقعوا فى يد بلطاى بعد أن يقوم بعمل علامة لهم فى الكتف وبعد أن يتمكن من بيع محمود ضمن المماليك الأرقاء، وجهاد ضمن راقصات الملكة يستطيع بلطاى القبض عليه ثم إفقاده بصره، ويموت الملك الصالح نجم الدين أيوب وتتزوج شجر الدر من عز الدين أيبك، ثم تقتله، وتدور أحداث الصراع مع التتار والخائن بلطاى" فريد شوقى " وتقتل زوجة ايبك شجرة الدر وتقتل بعد ذلك، وبتفويض من الشعب المصرى يتولى سيف الدين قطز " احمد مظهر " قيادة البلاد فى حربهم ضد التتار ويقول كلمته الشهيرة ( أنا أتكلم باسم شعب مصر) وينتصر ويتولى حكم مصر، وينتهى الفيلم بعد موقعة عين جالوت.

أفيش فيلم وا اسلاماه

وشارك فى بطولة فيلم “ وااسلاماه ” مجموعة كبيرة من النجوم منهم أحمد مظهر فى دور قطز، رشدى اباظة فى دور الظاهر بيبرس، لبنى عبد العزيز فى دور جهاد، وقد أدت الفنانة تحية كاريوكا دور شجرة الدر بكبريائها وتسلطها ببراعة، إلى جانب فريد شوقى فى دور بلطاى، وحسين رياض فى دور سلامة، محمود المليجي فى دور أقطاي، ونعيمة وصفى التى قامت بدور أم على ضرة شجرة الدر، زوزو حمدى الحكيم، وعماد حمدى ومحمد صبيح.

ملابس شجرة الدر التى قام بتصميمها الفنان المخرج شادى عبد السلام

وتفرغ رمسيس نجيب في هذا الفيلم للإنتاج، صمم الأزياء فى الفيلم المخرج الفنان شادي عبد السلام الذى ساهم أيضا فى الإخراج، وانفرد بالتصوير المصور المصرى وحيد فريد.

نسخة إيطالية للفيلم

أما فى النسخة الإيطالية لفيلم “واسلاماه” قامت بدور شجر الدر النجمة إيطاليا سيلفانا بامبانيانى التى تقاضت عن دورها 12 ألف جنيه، و قام بدور أقطاى الفنان الإيطالى فوكلو ليوللى، وقام الفنان الإيطالى فرانكو كاريللى بأداء الدور الذى أداه الفنان فريد شوقى.

ألف حصان و5000 شخص شاركوا فى الفيلم

وتكلف فيلم “ واإسلاماه ” أضخم ميزانية فى تاريخ السينما المصرية وقت إنتاجه، وقد استعان المنتج رمسيس نجيب بهذا العدد الضخم من الخيل المدربة بكفاءة عالية والتى وصلت إلى ألف حصان على أداء هذه المشاهد الحربية من خيل سلاح الفرسان والشرطة اضافة الى خمسة آلاف شخص شاركت فى المعارك.

تعليقا على دورها فى فيلم “ وإسلاماه ” تقول الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز:أعجبت بقصة واسلاماه التي كتبها على احمد باكثير وجاءتني فكرة تقديم القصة كعمل سينمائى ولكني كنت أعلم أنه يتطلب إنتاج ضخم، فتحدثت مع المنتج رمسيس نجيب واقترحت الفكرة وكنت أود أن يكون فيلم عالمي، ومن هنا كان الفيلم فكرتى وبدأنا الاتصالات مع بعض الكتاب والفنانين العالميين، واستغرق تحضير الفيلم ثلاثة اشهر وكان كاتب السيناريو امريكى حاصل على الوسكار ومعه مترجم واقام فى القاهرة وقت التحضير فى فندق هيلتون، والمخرج ايضا كان امريكيا وتم الاستعانة طبعا بكاتب ومخرج عربى.

صعوبة إعادة إنتاج فيلم لنفس القصة

وعن إمكانية إعادة تقديم فيلم “ وا اسلاماه ” أضافت لبنى عبد العزيز: صعب جدًا تقديم مثل هذا الفيلم الآن، من أين نأتي بهذا الإنتاج الضخم مرة أخرى؟ وأعتقد حتى من الجانب الفني صعب برغم وجود نجوم جدد مبدعين.

والفيلم تم تقديمه لـ حفل الأوسكار عام 1962 من الجانب المصرى عن فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية.

خطأ تصوير عربة ميكروباص لم تكن موجودة عام 1961