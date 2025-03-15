مسلسل معاوية الحلقة 15، علي بن أبي طالب يحارب الخوارج في النهروان.. ومخطط خبيث لاغتياله ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص

مسلسل معاوية الحلقة 15، شهدت الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل معاوية والذي يتناول سيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أحداثا مثيرة، حيث تبدأ بارتكاب الخوارج العديد من الجرائم بحق المسلمين في الكوفة، وتكفيرهم، كما كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

علي بن أبي طالب يحاول إثناءهم عن أفكارهم

وفور علم علي بن أبي طالب بتعاظم أمرهم، يحاول معهم للمرة الأولى بالنقاش والفكر، ويرسل إليهم عبد الله بن عباس ليحاورهم بكتاب الله وسنة رسوله، لينجح في إقناع 2000 شخص فقط من الخوار، ويظل البقية في ضلالهم وأفعالهم الإجرامية.

معركة النهروان

ليضطر بعد ذلك على لمحاربة الخوارج ويدور بين جيشه وبينهم قتال عنيف في معركة النهراون، يقضي خلال الحرب على أغلب أتباعهم والمؤمنين بأفكارهم الضالة.

معاوية يسيطر على مصر ويولي عمرو بن العاص عليها

وفي هذه الأثناء، ينجح معاوية بن أبي سفيان في فرض سيطرته على مصر، ويولي عمرو بن العاص حكمها مرة أخرى، وذلك بعدما يقضي على محمد بن أبي بكر والذي كان قد ولاه علي حكم مصر.

كما قضى على مالك بن الأشطر النخعي، أحد كبار قادة علي والذي كان قد أرسله لمصر قبيل سيطرة معاوية عليها.

هدنة بين علي ومعاوية

وعقب انتهاء علي من حربه على الخوارج، وسيطرة معاوية على مصر، تعقد هدنة بين علي ومعاوية تنهى القتال بين الطرفين ويبتهج المسلمون بهذه الهدنة التي ستوقف نزيف الدماء من الجانبين.

مخطط خبيث للخوارج

لكن بعد ذلك مباشرة، وبمخطط خبيث يتم بين الفارين من الخوارج من معركة النهروان، يتفق ثلاثة منهم على اغتيال كل من علي بن أبي طالب في الكوفة، ومعاوية بن أبي سفيان في الشام، وعمرو بن العاص في مصر، حيث يقوم الخوارج بتكفيرهم وإهدار دمائهم.

لتنتهي الحلقة على طعن علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان في المسجد أثناء صلاة الفجر، فيما اختلط الأمر على منفذ الاغتيال في مصر ويطعن رجل آخر غير عمرو بن العاص.

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