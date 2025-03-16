قطاع البنوك يستحوذ على نصيب الأسد بمنتصف تداولات البورصة بنسبة 21.74 %

البورصة المصرية ، واصلت مؤشرات البورصة المصرية صعودها بمنتصف حركة تعاملات اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025، مع تسجيل قطاع البنوك تداولات بقيمة 61.475.590 جنيه، ليتصدر القطاع حركة التداولات بنسبة تقدر بــ 21.74 %.

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تعاملات البورصة - فيتو

حركة المؤشرات بجلسة اليوم بسوق المال

ارتفع مؤشر " إيجى إكس 30 " بنسبة 0.44% عند مستوى 31.429.86نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.15% عند مستوى 8.888.00نقطة.

وصعد ؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.85% عند مستوى 12.313.29نقطة.

وتراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.12% عند مستوى 3.380.69نقطة.

اتجاه المؤشر الرئيسي EGX30 خلال حركة التداولات

واقترب مؤشر البورصة المصرية الرئيسي من منطقة المقاومة الرئيسية الكامنة عند 31200 نقطة خلال جلسه تداولات اليوم، حيث إن القوى البيعية جاءت مرةه أخرى، وتلك المنطقة التي تسمى منطقة المقاومة لا تزال تشكل حاجزا رئيسيا أمام استمرار الاتجاه العام الصاعد على الأجل القصير ويختبر المؤشر حاليا منطقة المقاومة الكامنة بين 31000، 31200 نقطة والتي تمثل تحديا كبيرا للقوى الشرائية.

جدير بالذكر الاختراق الواضح والمؤكد أعلى من منطقة المقاومة المذكورة مؤخرا مصحوبا بزيادة في أحجام التداول من شأنه أن يولد اشارة بالتعافي على الأجل القصير كما سيمهد الطريق في أن يستهدف المؤشر منطقه المقاومه التاليه والكامنه بين 31631 نقطة ومراقبة حركة الأسعار عن كثب حول منطقه 31000 نقطه لمعرفه ما اذا كانت القوى الشرائيه ستنجح في اختراق منطقه المقاومه سابقه الذكر أم لا علاوة على ذلك فان الاختراق الواضح والمؤكد أعلى من المنطقه الاخيره سوف يمهد الطريق لمستثمري المدى القريب والاجل القصير جدا بالمتاجرة السريعه بشكل انتقائى عن طريق اختبار الأسهم بناء على أدائها ويتم تفعيل حد الإيقاف الوقائي أدنى من منطقه الدعم الكامنة عند 30 ألف نقطة.

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