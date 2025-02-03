الإثنين 03 فبراير 2025
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اقتصاد

بالأرقام، كواليس منتصف جلسة التداول بالبورصة المصرية اليوم الإثنين

مؤشرات البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية - فيتو

البورصة المصرية، شهدت جلسة التداول بالبورصة المصرية منتصف حركة تعاملات اليوم الاثنين، تذبذبا في المؤشرات حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.46 % ليصل إلى مستوى 29781.32 نقطة، بينما شهد المؤشر ارتفاعا منذ بداية العام بنحو 0.14%. 

اقرا التالى  :التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم

 

البورصة المصرية - فيتو 
البورصة المصرية - فيتو 


 

كواليس منتصف جلسة تداول اليوم 

 

وتوضح "فيتو" خلال السطور التالية،  كواليس جلسة التداول في  البورصة المصرية منتصف تعاملات اليوم.

 

مؤشر «إيجي إكس 70 EWI» 


وسجل مؤشر البورصة المصرية للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، تراجعا بنسبة 1 % ليصل إلى مستوى 8494.42 نقطة، بينما شهد المؤشر ارتفاعا منذ بداية العام الحالي بنحو 4.32 %.


مؤشر «إيجي إكس 100 EWI»


وشهد، مؤشر «إيجي إكس 100 EWI»، تراجعا خلال جلسة  التداولات اليوم، بنسبة 0.93 %، مسجلا 11617.68 نقطة، بينما ارتفع المؤشر منذ بداية العام بنحو 3.57 %. 

 

 

مؤشرات البورصة المصرية - فيتو 
مؤشرات البورصة المصرية - فيتو 

 

ما هي الأسهم الأكثر ارتفاعا بحركة التداولات ؟


- تصدر سهم «اصول E.S.B للوساطة في الأوراق المالية»، الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 20%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية والسندات»، ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 15.06%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية»، ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعا، وصعد بنسبة 10.10%، وفقا للبورصة المصرية.

 


ما هي الأسهم الأكثر انخفاضا بحركة التداولات ؟

 

-تصدر سهم «القاهرة للخدمات التعليمية»، الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 5.52%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «العربية للمحابس»، ضمن الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 4.26%، وفقا للبورصة المصرية.

-سهم «الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة»، ضمن الأسهم الأكثر انخفاضا، وهبط بنسبة 3.96%، وفقا للبورصة المصرية.
 

 

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