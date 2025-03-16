عصام عمر يخطط للزواج للمرة الثانية في الحلقة الأولى من "نص الشعب اسمه محمد"

مسلسلات رمضان 2025، تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل “نص الشعب اسمه محمد"، بخناقة بين “محمد” والذي يقوم بدوره الفنان عصام عمر، وزوجته “مي” وتؤديها النجمة هاجر سراج، بسبب شكها وغيرتها عندما تجده يضحك أثناء جلوسه على ”اللابتوب"، لتتهمه بالزواج من أخرى، وتأخذ ابنتهم وتترك المنزل للذهاب لمنزل والدتها برغم تهديده لها بالطلاق إذا خرجت من المنزل.

ويتضح من أحداث الحلقة أن “محمد” يخطط للزواج من أخرى ويطلب منها تحديد موعد مع والدتها لطلب يدها، برغم نفيه لزوجته أنه يعرف أي سيدة غيرها.

تخبر “سارة” وتؤدي شخصيتها الفنان ميان السيد والدتها “فاطمة” وتقوم بدورها النجمة رانيا يوسف، أن “محمد” يرغب في زيارتهم لطلب يدها، والتي ترفض لوعدها الزواج من ابن خالتها “فادي”.

ويرغب “محمد” في النصب على عائلة “سارة” وإخبارهم أنه لم يتزوج من قبل، ويطلب من خاله “حسن” ويقوم بدوره الممثل محمد محمود، مساعدته ولكنه يرفض ويخبره أن ما يفكر فيه يعد قنبلة موقوتة وستنفجر في وجهه، حيث يخطط لتطليق “مي” غيابيا ليتزوج من “سارة” ثم يرد “مي” مرة أخرى حتى يتجنب معرفتها بأنه تزوج عليها.

ويوافق “حسن” في النهاية على مساعدة “محمد” عندما يعده بمساعدته في الزواج من والدة "مي" “ميرفت”، والتي تقوم بدورها الفنانة شيرين.

تكتشف ميرفت من ابنتها أن محمد يقوم بالنصب عليها في المحل الذي يعمل به بالشراكة معها، وتخبره أنها سوف تحضر المحاسب للتعامل مع ورق حسابات المحل ولكنه يخبرها أنهم يخسرون الأموال وأن سبب شكها به هو نوع من أنواع الانتقام لمغادرة “مي” المنزل لترجع عن قرارها، ولكنها تنصب له كمينا وتكتشف سرقته لها.

ويذهب “محمد” مع خاله لخطبة “سارة”، وتحاول “فاطمة” تطفيشه من خلال عدة مقالب، حيث تخبره أن السيدات هي التي تتحدث في عائلتهم ولكن “محمد” يخبرها أنه لا يمانع ذلك، لتتهمه بأنه كان "مقضيها" وقد يكون "لاقط" أمراض، وتضع له طلبات تعجيزية، مثل مهر 700 ألف جنيه والأجهزة والخشب وكل شيء بالمنزل تكتب في القائمة لابنتها، بالإضافة إلى أن الشقة يجب أن تكون باسمها، لتعقيد الزواج.

ولكن يفاجئها “محمد” أنه يعلم خطتها بالتفرقة بينها وبين “سارة” من أجل الزواج من ابن خالتها “فادي”، ويؤكد عزمه للزواج من “سارة” أيًا كان السبب.

ويذهب “محمد” مع خاله “حسن” للصلح بينه وبين “مي”، ولكن “ميرفت” تخبره أنها كشفت أمره والنصب، وتطلب منه “مي” الطلاق وترك محل الألعاب.

وتنتهي أحداث الحلقة الأولى من مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بكشف “مي" لوالدتها أنها حامل، وتهرب “سارة” من المنزل بعد رفض “فاطمة” الزواج من “محمد”.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وتدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

ويعرض المسلسل يوميًا على "MBC مصر"، 10:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر 2" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

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