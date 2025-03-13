الخميس 13 مارس 2025
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ثقافة وفنون

يبدأ عرضه السبت المقبل، شاهد كواليس مسلسل نص الشعب اسمه محمد (فيديو)

مسلسل نص الشعب اسمه
مسلسل نص الشعب اسمه محمد، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، نشرت الفنانة رانيا يوسف مقطع فيديو من كواليس مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” والذي يعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد ابتداءً من السبت المقبل.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وتدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، هل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك فى اطار كوميدي اجتماعي.

 

ويبدأ عرض المسلسل السبت المقبل يوميًا على "MBC مصر"، 9:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر دراما" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

 

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

 

مُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم  وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

 

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