مسلسلات رمضان 2025، انتعاشة قوية لرانيا يوسف بثلاثة أعمال

مسلسلات رمضان 2025، تعيش الفنانة رانيا يوسف انتعاشة قوية خلال موسم رمضان 2025، حيث أنها تشارك في ثلاثة أعمال دفعة واحدة

رانيا يوسف في رمضان 2025

وتشارك رانيا يوسف في رمضان 2025، في مسلسل نص الشعب اسمه محمد مع الفنان عصام عمر

مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" مكون من 15 حلقة، ويقدم الفنان عصام عمر شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات.

مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بطولة عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، رانيا يوسف، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، محمد محمود وغيرهم، من تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

مسلسل أنا الخطايا

كما تشارك أيضا الفنانة رانيا يوسف في مسلسل أنا الخطايا مع النجم السوري جمال سليمان ويعرض في رمضان 2025.

ونشر مؤخرا بوستر المسلسل، وعلق جمال سليمان على البوستر، قائلًا:"انتظرونا في أهل الخطايا في رمضان 2025 ومن إخراج رؤوف عبد العزيز، وتأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور".

يتناول المسلسل العديد من القضايا والجرائم الحقيقية في قالب درامى خاص للمشاهد عبر الشاشة في رمضان 2025، فيتناول من خلال أحداث مسلسل "أهل الخطايا" جرائم خرجت من رحم الواقع، في 15 حلقة، وعكف على تحضيرها رؤوف عبد العزيز وجمال سليمان ومؤلفي العمل في سرية تامة على مدار شهور.

ويفرض رؤوف عبد العزيز، السرية التامة حول تفاصيل مسلسل أهل الخطايا، ولم يكشف تفاصيل تلك الجرائم الحقيقة التي يتناولها، لتكون مفاجأة للجمهور عبر الشاشة الصغيرة في رمضان المقبل.

مسلسل جريمة في منتصف الليل

كما تستعد أيضا الفنانة رانيا يوسف لعرض مسلسلها جريمة في منتصف الليل خلال المارثون الرمضاني لهذا العام، وذلك بعد تأجيله العام الماضي

وتجسد رانيا في المسلسل شخصية الراقصة "ريري" والدة الطالبة "ميسون" التي تجسدها ميار الغيطي، وترتدي رانيا يوسف خلال الأحداث عددا من بدل الرقص المناسبة للدور الذي تقدمه.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبين بالجامعة في مقر سكن إحداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

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