رانيا يوسف من كواليس "نص الشعب اسمه محمد": بطة القادرة حضرت

مسلسلات رمضان 2025، روجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسل “نص الشعب اسمه محمد” الذي انطلق عرضه اليوم على شاشة قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

ونشرت رانيا يوسف صورة من كواليس المسلسل عبر حسابها على منصة إكس، وعلقت: بطة القادرة حضرت.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وتدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

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