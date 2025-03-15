السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

رانيا يوسف من كواليس "نص الشعب اسمه محمد": بطة القادرة حضرت

رانيا يوسف من كواليس
رانيا يوسف من كواليس مسلسل نص الشعب اسمه محمد

 

مسلسلات رمضان 2025، روجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسل “نص الشعب اسمه محمد” الذي انطلق عرضه اليوم على شاشة قناة MBC مصر ومنصة شاهد.

 

ونشرت رانيا يوسف صورة من كواليس المسلسل عبر حسابها على منصة إكس، وعلقت: بطة القادرة حضرت.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وتدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

 

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم  وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار. 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رانيا يوسف مسلسل نص الشعب اسمه محمد مسلسلات رمضان أبرز مسلسلات رمضان 2025

مواد متعلقة

يبدأ عرضه السبت المقبل، شاهد كواليس مسلسل نص الشعب اسمه محمد (فيديو)

الأكثر قراءة

أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

بسبب الفقرة الأخيرة، رابطة الأندية تثير الجدل في بيان عقوبات انسحاب الأهلي

فضيحة مدوية تهز جيش الاحتلال في قطاع غزة، ما علاقتها بعيد المساخر (فيديو)

القبة الحرارية، خبير يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالشتاء

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، صفية عمة الرسول وأول سيدة تقتل يهوديًّا

أكسيوس: الضربة الأمريكية ضد الحوثيين لن تكون الأخيرة

قرار جديد من النيابة بشأن مدير المدرسة صاحب واقعة الاعتداء على طالبتين بالبحيرة

احتفل مع زوجته ونجله، مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ليل (صور)

منوعات

المزيد

"المطرية قلب العالم"، أبرز مشاهد الإفطار الجماعي للسنة الـ11 (فيديو وصور)

علماء آثار يكتشفون دمى مخيفة في أمريكا الوسطى

أكبر مائدة رمضانية شعبية، وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

يجمع آلاف الصائمين، لحظة انطلاق إفطار المطرية 2025 للسنة الـ11 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة القمة 130.. عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، إبراهيم بن أدهم

المفتي يحسم الجدل حول حكم الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة (فيديو)

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت، صفية عمة الرسول وأول سيدة تقتل يهوديًّا

المزيد
الجريدة الرسمية