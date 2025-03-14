الجمعة 14 مارس 2025
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ثقافة وفنون

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل نص الشعب اسمه محمد

مسلسل نص الشعب اسمه
مسلسل نص الشعب اسمه محمد، فيتو

تستعد القنوات المصرية والعربية لعرض مسلسلات النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وعلى رأس تلك الأعمال مسلسل الفنان عصام عمر “نُص الشعب اسمه محمد”.

وكشف الفنان عصام عمر من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عن بدء عرض مسلسل “نُص الشعب اسمه محمد” بدءً من اليوم في تمام الساعة الـ 9 مساءً. 

ويعرض المسلسل السبت المقبل يوميًا على "MBC مصر"، 9:00 مساءً، ويُعاد على "MBC مصر2"، 12:00 منتصف الليل، ويُعاد على “MBC مصر دراما" الساعة 3:00 عصرًا، و8:00 مساءً.

قصة مسلسل نص الشعب اسمه محمد

وتدور أحداث المسلسل حول ماذا يحدث عندما يقع شاب في الحب على الرغم من زواجه، فهل يستطيع أن ينجح في خطته أم يتدخل القدر وتتحول فكرته إلى أزمة كبيرة خصوصًا مع دخول الأمهات على الخط.. وذلك في إطار كوميدي اجتماعي.

أبطال مسلسل نص الشعب اسمه محمد

ومُسلسل "نُص الشعب اسمه محمد" بطولة النجوم عصام عمر، رانيا يوسف، ميان السيد، هاجر السراج، شيرين، محمد محمود، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، غادة إبراهيم  وآخرين، ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار. 

من جانبه قال الفنان عصام عمر: أن أول ما لفت انتباهه عند عرض المُسلسل عليه أنه مكتوب بصورة مميزة جدًا والدور الذي يُقدمه مُختلف ولم يُقدم مثله من قبل.

 

نُص الشعب اسمه محمد

وأشار عُمر إلى أنه يتمني أن يستقبل الجمهور العمل بصورة إيجابية وأن يتقبل تصرفات الشخصيات ويتفهمها ويحترم اختلافها ومميزاتها وعيوبها.

وأوضح أنه يحب كثيرًا تقديم الشخصيات المرسومة بعمق والتي تُقدم البشر بمختلف أنماطهم وتصرفاتهم الطبيعية التي تحتمل الخطأ والصواب،  لافتا إلي أن الدراما عملية مُتكاملة ومُستمرة وكل قصة عند روايتها هي التي تُحدد أبطالها سواء كبار أو شباب.

 

مسلسل نُص الشعب اسمه محمد

وأكد أنه من المدرسة التي تُفضل تقديم الأعمال الجماعية وكل فنان يؤدي دوره وقصته في الأحداث ولا يحبذ كثيرًا الأعمال التي تتمحور كلها حول شخص واحد، لافتا إلى إيمانه بأن الفن عمل جماعي وإبداع مُتكامل لفريق ضخم.

وأكد أن طبيعة الأحداث في هذا العمل الأنسب تقديمها في خمسة عشر حلقة، وهو يُفضل أن يكون العمل مكتوب وجاهز بشكل كامل قبل التصوير حتي يُمكن لكل صُناعة تقديم أفضل ما لديهم خلال مراحل تنفيذه.

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