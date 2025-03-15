القناة 12 الإسرائيلية: المفاوضات مع حماس وصلت إلى طريق مسدود

ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم السبت، أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن المفاوضات مع حماس وصلت إلى طريق مسدود بسبب الفجوة الكبيرة بين موقف إسرائيل والولايات المتحدة وموقف حماس.

مفاوضات غزة تصل إلى طريق مسدود

وفي وقت سابق من اليوم السبت قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المجلس الإسرائيلي المصغر (الكابينت) سيجتمع اليوم لاتخاذ قرارات بشأن الخطوات المقبلة المتعلقة بصفقة التبادل مع حركة حماس.

وذكرت أن الكابينت سيتلقى اليوم تقريرا بشأن صفقة التبادل من فريق التفاوض العائد من الدوحة.

الكابينت يجتمع لتقرير مصير المفاوضات مع حماس

فيما أكد المتحدث باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، أن الحركة تتعامل بإيجابية مع جميع المقترحات التي تصلها عبر الوسطاء، مشددًا على أن الكرة الآن في ملعب الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار القانوع إلى أن العقبة الأساسية تكمن في إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على المماطلة لتحقيق مكاسب سياسية شخصية، مؤكدًا أن الاحتلال يراوغ بشكل مستمر، وأن الحركة قدمت للوسطاء كافة الخروقات التي ارتكبها.

وأضاف أن شروط حماس تهدف إلى تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وضمان التزام الاحتلال ببنوده، مؤكدًا أن الاحتلال اعتاد التنصل من الاتفاقيات.

فيما ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن "نتنياهو وديرمر عملا على منع واشنطن من التوصل لصفقة مع حماس تعيد رهائن أمريكيين فقط".

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