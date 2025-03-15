مصرع سيدة تحت عجلات سيارة مسرعة في الدقي والأمن يضبط السائق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط السائق المتسبب في وفاة سيدة إثر الاصطدام بها أثناء عبورها الطريق بدائرة قسم شرطة الدقي، والتحفظ على السيارة المتسببة في الحادث، وجار إحالته لتوقيع تحليل المخدرات للتأكد من تعاطيه المخدرات من عدمه.

وتواصل أجهزة البحث الجنائي لجمع المعلومات والتحريات وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الحادث.

وكانت قد شهدت منطقة الدقي حادثًا مأساويًا، حيث لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمتها سيارة مسرعة أثناء محاولتها عبور الطريق، وعلى الفور، تم نقل الضحية إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وبإجراء المعاينة والتحريات، تبين أن السيارة صدمت السيدة أثناء عبورها، مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة أودت بحياتها.

تم التحفظ على جثة الضحية داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات بعد تحرير المحضر اللازم.



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