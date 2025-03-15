السبت 15 مارس 2025
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محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد مصابي حادث تصادم دشنا

الدكتور حازم عمر،
الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا

 أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة تفقدية بمستشفى قنا العام، للاطمئنان على المصابين جراء حادث التصادم الذي وقع بين أتوبيس تابع لإحدى الشركات وجرار زراعي بقرية فاو قبلي، التابعة لمركز دشنا شمال المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة 22 شخصًا ووفاة شخصين، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد الديب، مدير مستشفى قنا العام، وأحمد عبد الخالق، مدير إدارة الأزمات بالمحافظة، وعدد من الأطباء المختصين.

 

أقصى درجات الرعاية الطبية في قنا

 من جانبه، أكد نائب محافظ قنا، أن 20 مصابًا قد تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى، فيما لا تزال حالة واحدة تتلقى الرعاية داخل العناية المركزة، وأخرى تم تحويلها إلى مستشفى آخر لاستكمال العلاج.

ونقل نائب المحافظ توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، بضرورة تقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية اللازمة لعلاجهم، كما شدد المحافظ على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي ختام جولته، أشاد نائب محافظ قنا، بسرعة استجابة الفرق الطبية وهيئة الإسعاف في التعامل مع الحادث بكفاءة ومهنية، موجهًا الشكر لكافة الجهات المعنية على جهودها في احتواء الأزمة، ومؤكدًا استمرار المتابعة لحالة المصابين حتى تمام شفائهم.

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