تفاصيل حادث تصادم يتسبب في مصرع وإصابة 24 عاملًا بقنا

"عشان نلحق نروح نتسحر في بيوتنا"، كانت هذه آخر الكلمات التي رددها عمال مصنع السكر في دشنا وهم في طريقهم إلى منازلهم لتناول وجبة السحور بعد انتهاء وردية العمل الليلية، لكنهم لم يصلوا إلى بيوتهم، حيث تحولت رحلتهم إلى مأساة أودت بحياة اثنين وأصابت 22 آخرين، وذلك إثر تصادم أتوبيس المصنع الذي كان ينقلهم مع جرار زراعي يستخدم لنقل قصب السكر إلى المصانع.

تفاصيل حادث قنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة عمليات الإسعاف يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس تابع لمصنع السكر في دشنا وجرار زراعي في قرية العربية التابعة لدائرة المركز. وقع الحادث في ساعات الفجر الأولى، حيث كان العمال في طريقهم إلى منازلهم بعد انتهاء وردية العمل الليلية.

أسفر الحادث عن وفاة عاملين هما "عزت سنوسي" و"السيد حنفي"، وإصابة 22 عاملًا آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج. ومن بين المصابين، سجلت إصابات خطيرة مثل كسور متعددة بالجسم واشتباه كسور في الفك والحوض، بالإضافة إلى إصابات أخرى مثل الكدمات والسحجات.

وعقب الحادث، تم إرسال 16 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى قنا العام. وتابع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا، الحالات الواردة إلى المستشفى، مؤكدًا تقديم الرعاية الطبية الكاملة للمصابين. وأشار إلى أن جميع الحالات تخضع للمتابعة الطبية اللازمة حتى تعافيهم التام.

طالب أهالي المنطقة بتحقيق عاجل في الحادث ومحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة، بالإضافة إلى ضرورة إنارة طريق دشنا الذي يعد مسرحًا للعديد من الحوادث بسبب سوء تنظيم حركة الجرارات الزراعية التي تنقل قصب السكر. وأكد الأهالي أن الجرارات تسير بشكل عشوائي، كما أن مخلفات القصب التي تتساقط على الطريق تزيد من خطر الحوادث وتعيق حركة المرور.

أسماء المصابين والضحايا في حادث قنا

وتوفي في الحادث كل من "عزت سنوسي" و"السيد حنفي". أما المصابون فهم: حسنى عبد المجيد أحمد (35 عامًا)، رأفت عبد العاطي محمد (39 عامًا)، أشرف أبو الوفا رمضان (46 عامًا)، أحمد عبد اللاه عبد الباقي (46 عامًا)، أحمد عبد الحميد أحمد (46 عامًا)، محمود أبو الفتوح محمد (36 عامًا)، مصطفى محمود محمد (40 عامًا)، عبد السلام محمود محمد (43 عامًا)، عرفة محمد ثروت (25 عامًا)، مدحت محمد أحمد (40 عامًا)، علاء الدين فتحى محمد (23 عامًا)، حسين محمد عبد الكريم (35 عامًا)، أحمد عفت فريج (35 عامًا)، عادل هبيل وهيب (40 عامًا)، على مسعود على (40 عامًا)، هانى عطا الله مهنى (40 عامًا)، أبانوب زهير دكسيس (45 عامًا)، ومحمود طاهر شعبان (35 عامًا).

وتم تحرير محضر بالحادث وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، وكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها، خاصة فيما يتعلق بظروف الحادث وسرعة الاستجابة الطبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.