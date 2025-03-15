بالأسماء، إصابة 9 عمال في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 9 عمال بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، آثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل، وتروسيكل محمل بالعمال بطريق حوش 6 داخل نطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم.

حادث تصادم ومصابين والدفع بسيارات الإسعاف

تبلغت إدارة الطوارى بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث تصادم ومصابين، تم الدفع بسيارات الإسعاف الي مكان الحادث بطريق حوش 6 ، بين سيارة نقل "ثقيل" وتروسيكل، وتم نقل 9 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

ننشر اسماء المصابين بالحادث

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- محمد إبراهيم عبد السلام، 35 عاما، خالد سعيد أحمد، 29 عاما، سعيد جمال رمضان، 33 عاما، محمد سالم محمد، 53 عاما، نعيم خميس الحصري، 43 عاما، أحمد عادل رمضان، 29 عاما، أحمد سعيد أحمد، 26 عاما، محمد حافظ خميس، 28 عاما، الصافي غطاس، 51 عاما، وجميعهم ومقيمين قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار.

من جانبها انتقلت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، وتم إعادة فتح الطريق امام السيارات المارة وتحرير محضر بالواقعة، للعرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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